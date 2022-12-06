منتخب البرازيل يكتسح كوريا الجنوبية ويضرب موعدا مع كرواتيا في دور الـ8 في كأس العالم (فيديو)

اكتسح منتخب البرازيل منافسه منتخب كوريا الجنوبية، وتغلب عليه 4/1 اليوم الإثنين، في دور الـ16 ليشق السامبا طريقه إلى دور الـ8 في كأس العالم 2022.

وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للبرازيل في الدقيقة السابعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من رافينيا.