منتخب البرازيل يكتسح كوريا الجنوبية ويضرب موعدا مع كرواتيا في دور الـ8 في كأس العالم (فيديو)
اكتسح منتخب البرازيل منافسه منتخب كوريا الجنوبية، وتغلب عليه 4/1 اليوم الإثنين، في دور الـ16 ليشق السامبا طريقه إلى دور الـ8 في كأس العالم 2022.
وافتتح فينيسيوس جونيور التسجيل للبرازيل في الدقيقة السابعة، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد كرة عرضية من رافينيا.
وسجل نيمار الهدف الثاني للبرازيل في الدقيقة 13 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم بعد تدخل من وو يونغ جانغ على ريتشارليسون.
وعزز ريتشارليسون تقدم البرازيل في الدقيقة 29، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعد تمريرة من تياغو سيلفا.
وأنهى منتخب البرازيل الشوط الأول متقدما 4/0 بعدما سجل لوكاس باكيتا هدفا في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية من فينيسيوس جونيور.
وسجل بيك سونغ هو الهدف الوحيد لكوريا الجنوبية في الدقيقة 76، بتسديدة يسارية رائعة من خارج المنطقة.
وكانت هذه أول مواجهة بين البرازيل وكوريا الجنوبية في كأس العالم.
ومن المقرر أن يلعب منتخب البرازيل مع كرواتيا في ربع النهائي يوم الجمعة 9 ديسمبر على إستاد المدينة التعليمية.
وسيواجه المتأهل من مباراة البرازيل وكرواتيا في نصف النهائي الفائز من مباراة الأرجنتين وهولندا.
ويسعى منتخب البرازيل للتتويج بكأس العالم، علما أن السامبا نال اللقب 5 مرات آخرها كان العام 2002 في النسخة التي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان.
أرقام برازيلية
وسجل نيمار، البالغ من العمر 30 عاما، هدفه الأول في كأس العالم قطر 2022، وهدفه السابع في تاريخه بكأس العالم خلال 12 مباراة.
ورفع نيمار رصيده إلى 76 هدفا، ويفصله هدف واحد ليصبح أكثر من سجل أهدافا في تاريخ البرازيل بالتساوي مع الأسطورة بيليه.
وبات نيمار ثالث لاعب برازيلي يسجل في ثلاث نسخ مختلفة بكأس العالم إلى جانب رونالدو وبيليه.
وحسب شبكة "أوبتا" للأرقام والإحصائيات فإن هذه المرة الثانية فقط التي يسجل فيها لاعبو البرازيل 4 أهداف في الشوط الأول في مباراة بكأس العالم بعد أن فعلت ذلك أمام المكسيك، في الفوز 5/0، عام 1954.