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رياضة

طفل يخطف الأضواء من والده في بطولة عالمية للغولف (فيديو)

طفل يخطف الأضواء من والده في بطولة عالمية للغولف (فيديو)
ابن سكوتي شيفلر مع الكأسالمصدر: ذا صن
إرم نيوز
إرم نيوز
21 يوليو 2025، 12:09 م

خطف بينيت، ابن سكوتي شيفلر الصغير، الأضواء في بطولة "ذا أوبن" للغولف، يوم الأحد، بفضل تصرفاته الطفولية المرحة.

وكان الطفل، الذي يبلغ من العمر 14 شهرًا فقط، بجانب الحفرة الخضراء، بينما كان والده البالغ من العمر 29 عامًا يحقق أول لقب له في كأس كلاريت، والرابع في مسيرته ضمن البطولات الكبرى.

وسكوتي شيفلر لاعب غولف أمريكي محترف مشهور بدقته وثباته في اللعب، ما ساهم في فوزه بالعديد من البطولات.

 

 

 

كانت والدة الطفل ميريديث، البالغة من العمر 29 عامًا، تحمله بينما كان سكوتي يُنهي ضربته الأخيرة ليحسم الفوز بفارق أربع ضربات في ملعب رويال بورتراش في أيرلندا الشمالية.

لكن اللحظة الأجمل بدأت عندما وضعته على الأرض ليتجول قليلاً.

وبينما كانت "اللهاية" مثبتة في فمه، حاول بينيت الصغير الركض صعودًا نحو الحفرة رقم 18، حيث كان والده سكوتي قد استلم للتو الكأس الشهيرة.

 

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لكن الصغير تعثر وسقط على وجهه فوق العشب بطريقة طريفة، ولحسن الحظ، لم يُصب بأذى، وتوجّه أحد مسؤولي رابطة الغولف لمساعدته على الوقوف.

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وبعد لحظات، احتضنه والده سكوتي بحرارة، ثم أخذه إلى منطقة استلامه الكأس، لكن بينيت لم يبدُ متأثرًا كثيرًا بها.

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جماهير الغولف على منصة "إكس" أعجبوا كثيرًا بتلك اللحظات العفوية بين النجم وابنه.

وكتب أحدهم: "أظرف فيديو ستشاهده اليوم"، بينما أشار آخر: "هذا لطيف جدًا، أحب مشاهدة لحظات عائلية كهذه".

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