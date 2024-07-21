تعهد محمد أحمد حمد، نجم الزمالك الصاعد مواليد 2008، بأن يكون أفضل من لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا وبرشلونة، حال توفر له العديد من العناصر المهمة التي تبرز قدراته كلاعب كرة قدم على غرار النجم الإسباني.

وحل محمد حمد ضيفا على قناة "أون تايم سبورتس"، وقد استعرضت القناة مهارات اللاعب الشاب مع منتخب مصر للشباب ونادي الزمالك، حيث ظهر اللاعب في اللقطات التلفزيونية وهو يتمتع بمهارة رائعة في التحكم بالكرة والمراوغة شبيهة بما يفعله لامين يامال.

ووصف مقدم البرنامج اللاعب الشاب بقوله:"محمد حمد به صفات تميزه قريبة من لامين يامال وأيضا من النجم الفرنسي كيليان مبابي، المنتقل حديثا لريال مدريد".

وقال محمد حمد، البالغ 16 عاما: "سعيد بأن أرى لاعباً مثل لامين يامال في مثل عمري يحقق بطولة مهمة مثل يورو 2024، وما توفر له كلاعب غير متوفر لأمثالنا من الناشئين في مصر مثل الثقة التي تمنح له".

وشدد حمد: "لو توفر لي العديد من الإمكانيات من تغذية وجيم واستشفاء وتدربيات يومية والمشاركة مع المنتخب أتعهد بأن أكون أفضل من لامين يامال".

وينظر بشكل كبير حاليا إلى يامال بأنه خليفة الأسطورة ليونيل ميسي في برشلونة، فهو مثله تخرج من أكاديمية "لا ماسيا"، وشق طريقه إلى الفريق الأول بفضل موهبته التي أصبحت حديث العالم في الأيام الأخيرة بعد تألقه اللافت في بطولة أوروبا مع منتخب إسبانيا.

وحطم لامين يامال بمشاركته في نهائي "يورو 2024" الرقم التاريخي المسجل باسم أسطورة البرازيل بيليه، منذ 66 عاماً، بصفته أصغر لاعب يشارك في نهائي بطولة كبرى.

وأصبح يامال البالغ في 14 يوليو 2024 من العمر 17 عاماً ويوما واحدا، اللاعب الأصغر على الإطلاق في النهائيات الكبرى، متفوقاً على إنجاز بيليه عام 1958، حين مثل بيليه منتخب البرازيل في نهائي كأس العالم وعمره 17 عاماً و249 يوماً.