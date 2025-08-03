"مُلهمة".. محمد صلاح يعلق على زيارته لمعبد "إيكوين" مع ليفربول

حرص الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على استعراض الجولة التحضيرية التي خاضها فريقه استعدادًا للموسم الجديد 2025/2026، وكان من بينها زيارة معبد "إيكوين" البوذي.

وتعرض صلاح لبعض الانتقادات من الجماهير لزيارته المعبد البوذي، حيث ظهرت صور له حينها وهو يخوض جلسة تأمل روحية وسط زملائه.

وخاض ليفربول عدة مباريات ودية هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد، حيث فاز على بريستون بثلاثة أهداف لهدف، وفاز بخماسية نظيفة على ستوك سيتي، وخسر أمام ميلان بنتيجة 4 أهداف مقابل هدفين.

والتقى ليفربول نظيره يوكوهاما الياباني وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتتبقى له مباراتان وديتان يوم الاثنين المقبل أمام أتلتيك بلباو، في توقيتين مختلفين.

ويستهل الريدز" الموسم الجديد بخوض مباراة كأس الدرع الخيرية أمام كريستال بالاس على ملعب "ويمبلي"، قبل لقاء الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي ضد بورنموث.

أخبار ذات علاقة محمد صلاح يفاجئ كريستيانو رونالدو وميسي

ونشر محمد صلاح، صورًا عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "موسم تحضيري رائع، شكرًا جزيلًا للجميع في هونغ كونغ واليابان، كانت زيارة معبد إيكوين مُلهمة".

وظهر صلاح في الصورة داخل المعبد وهو يستمع باهتمام للتعليمات من أحد المتواجدين عن أهميته الدينية.

وخضع لاعبو ليفربول إلى جلسة تأمل خاصة خلال زيارة المعبد البوذي، لمساعدتهم على التركيز والاستعداد الذهني قبل العودة إلى تدريباتهم المكثفة على أرض الملعب.