قرار صادم من مدرب الأهلي المصري تجاه الشناوي وشوبير
وجَّه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، قرارًا صادمًا إلى مصطفى شوبير، حارس الفريق، بعدما استقر على إعادة زميله محمد الشناوي إلى حراسة مرمى الفريق الأول بشكل أساس من المباريات المقبلة.
ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة فاركو المقرر لها، يوم الجمعة المقبل، ويأتي مركز حراسة المرمى على رأس أولويات كولر، خلال الفترة المقبلة، بعد عودة الشناوي للمباريات من جديد بظهوره في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره فاركو، مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري.
وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، اليوم الثلاثاء، إن "كولر وميشيل يانكون، مدرب حراس المرمى في النادي الأهلي، اتفقا على أن يكون الشناوي الحارس الأساس خلال الفترة المقبلة، وعودة مصطفى شوبير إلى مقاعد البدلاء ليكون الحارس الثاني".
وأضاف: "الثنائي قرَّرا عقد جلسة مع مصطفى شوبير لاحتواء اللاعب، خاصة أنه قدم مستويات كبيرة بعد إصابة الشناوي وساهم بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا".
وتابع: "كولر اطمأن على مستوى الشناوي في مباريات منتخب مصر، الذي شارك بها أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو".
ومنذ تولّي شوبير حراسة عرين الفريق الأحمر، في دوري أبطال أفريقيا، خاض 9 مباريات ما بين دور المجموعات، وربع النهائي، وصولاً إلى النهائي، خرج فيهم جميعًا بشباك نظيفة، والعديد من التصديات القوية.
ويحتل الأهلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز في 10 مواجهات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 35 هدفًا، وتلقت شباكه 16هدفًا، فيما يحتل فاركو المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة بعدما لعب 23 مباراة حقق الفوز في 4 لقاءات، وتعادل في 9 مواجهات، وخسر 10 مباريات.