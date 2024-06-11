قرار صادم من مدرب الأهلي المصري تجاه الشناوي وشوبير

وجَّه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي المصري، قرارًا صادمًا إلى مصطفى شوبير، حارس الفريق، بعدما استقر على إعادة زميله محمد الشناوي إلى حراسة مرمى الفريق الأول بشكل أساس من المباريات المقبلة.

ويستعد الأهلي لخوض أولى مبارياته بعد فترة التوقف الدولي بمواجهة فاركو المقرر لها، يوم الجمعة المقبل، ويأتي مركز حراسة المرمى على رأس أولويات كولر، خلال الفترة المقبلة، بعد عودة الشناوي للمباريات من جديد بظهوره في تشكيل منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويحل الأهلي ضيفًا على نظيره فاركو، مساء الجمعة المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ11 من مسابقة الدوري.