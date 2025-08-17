شيماييف "يدمر" دو بليسيس ويحسم لقب UFC (فيديو)

فرض الروسي حمزة شيماييف هيمنته على الجنوب إفريقي دريكس دو بليسيس ليحسم لقب بطولة UFC للوزن المتوسط بقرار جماعي من الحكام، بعد أداء تاريخي مساء السبت في قاعة "يونايتد سنتر" بشيكاغو.

شيماييف، البالغ من العمر 31 عامًا، نال إجماع القضاة بنتيجة 50-44 في الجولات الثلاث، ليحافظ على سجله المثالي دون هزيمة بـ15 انتصارًا، رغم أن الجماهير التي ملأت القاعة دعمت منافسه في البداية قبل أن تتحول هتافاتها إلى صيحات استهجان مع تفوقه الكاسح.

أرقام قياسية جديدة

سجل شيماييف 529 ضربة خلال النزال، محطمًا الرقم القياسي السابق المسجل باسم ماكس هولواي (447 ضربة عام 2021)، وفقًا لإحصائيات ESPN.

كما حقق فارقًا قياسيًا في الضربات (+484) متجاوزًا الرقم السابق لهولواي (+312) في نزال 2021 أمام كالفن كاتر.

دو بليسيس (20-3) وجد نفسه على الأرض في الثواني العشر الأولى وظل في وضعية دفاعية طوال فترات المواجهة. وقال بعد اللقاء: "كل الفضل لحمزة، لقد هزمني بجدارة".

عقب الفوز، اكتفى شيماييف بالتأكيد على أنه سيحتفل بالإنجاز قبل التفكير في التحديات المقبلة وسط زحام المنافسين على اللقب: "سأعود إلى الفندق، أمزح مع أصدقائي، وأستمتع بهذا الانتصار".

نتائج أخرى على البطاقة الرئيسية

* حقق ليرون مورفي ضربة قاضية مذهلة بمرفق دوار على حساب آرون بيكو ليبقى دون هزيمة في وزن الريشة.

* البرازيلي كارلوس براتيس سجل فوزًا مماثلًا على جيف نيل بضربة قاضية في آخر ثانية من الجولة الأولى.

* مايكل بيج أطاح بخصمه جاريد كانونير مرتين ليحسم النزال بقرار جماعي في وزن المتوسط.

* تيم إليوت نجح في إخضاع كاي أساكورا بحركة "الخنق الأمامي" ليحصد انتصارًا مقنعًا في وزن الذبابة.