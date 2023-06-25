ما سر إعجاب غوارديولا بحجرات "معبد خنسو" الداخلية؟
اختتم بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجزء الأول من زيارته لمدينتي الأقصر والأسوان أقصى جنوب مصر، بعد زيارته معبد الكرنك، وخوض مغامرة على متن بالون طائر.
ويتواجد غوارديولا في زيارة سياحية لمصر لمدة أسبوع تتضمن زيارة الأهرامات، وبعض معالم القاهرة، ثم مدينتي الأقصر وأسوان.
وزار مدرب مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية التاريخية برفقة بطل إنجلترا وأوروبا معبد الكرنك، حيث شُوهد يتجول داخله برفقة أسرته التي أتت معه إلى العاصمة المصرية.
يقول طيب غريب، مدير معبد الكرنك إن غوارديولا محب للغاية للآثار المصرية، وهو شخص ودود جدًا، حيث استجاب لطلبات المواطنين المصريين والسياح الأجانب لالتقاط صور معه.
وأشار "غريب" إلى أن زيارة غوارديولا إلى معبد الكرنك كانت مميزة رغم ارتفاع درجة الحرارة في محافظة الأقصر، حيث لم يمنعه ذلك من الاستمتاع برحلته.
وعن أكثر ما لفت انتباه "غوارديولا" في الآثار المصرية قال "غريب" لـ"إرم نيوز" إن المدرب الإسباني كان مبهورًا بالبناء المصري القديم، ودقة الألوان، واحتفاظها برونقها رغم مرور آلاف السنين.
وكشف مدير معبد الكرنك لـ"إرم نيوز" عن إعجاب "بيب" الشديد بمعبد خنسو، وحرصه على دخول حجراته الداخلية، والتقاط صور لحوائط الجدران، وكذلك التقاط صور معها.
واستفسر "غوارديولا" أيضًا عن كيفية احتفاظ هذه الألوان برونقها رغم مرور آلاف السنين، كما استفسر عن الطرق التي يتم تنظيفها بها للحفاظ عليها.
ومعبد خنسو يقع في الجزء الجنوبي الغربي من مجموعة معابد الكرنك، ويعود إلى عهد الدولة الحديثة وبناه الملك رمسيس الثالث، وابنه الملك رمسيس الرابع، بالإضافة لملوك آخرين مثل رمسيس الحادي عشر، وحريحور، وبانجم، وحتى عهد الملك الروماني أغسطس، وهو معبد كامل برغم صغر حجمه.
وأهم ما يميز معبد خنسو هو حجراته الداخلية التي تتميز بالألوان الزاهية من العصر الفرعوني، حيث مازالت تحتفظ برونقها وبهائها رغم مرور أكثر من 3000 عام على تصميمها.
وبحسب "غريب"، هناك مشروع لتنظيف هذه الألوان بدأ، منذ العام 2007، على مراحل بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار في مصر مع مركز البحوث الأمريكي في القاهرة واستمرت حتى العام 2018 تقريبًا على مراحل متعددة حتى تم الانتهاء تقريبًا من تنظيف ألوان كافة الغرف، وهذه كانت الإجابة عن استفسار غوارديولا حول الأمر.
أسوان
ومن المقرر أن يتوجه بيب غوارديولا إلى أسوان في رحلة نيلية تنقله إليها قادمًا من الأقصر، حيث تستمر زيارة المدرب الأفضل في العالم إلى مصر لمدة 3 أيام أخرى.