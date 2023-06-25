ما سر إعجاب غوارديولا بحجرات "معبد خنسو" الداخلية؟

اختتم بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي الجزء الأول من زيارته لمدينتي الأقصر والأسوان أقصى جنوب مصر، بعد زيارته معبد الكرنك، وخوض مغامرة على متن بالون طائر.

ويتواجد غوارديولا في زيارة سياحية لمصر لمدة أسبوع تتضمن زيارة الأهرامات، وبعض معالم القاهرة، ثم مدينتي الأقصر وأسوان.

وزار مدرب مانشستر سيتي الفائز بالثلاثية التاريخية برفقة بطل إنجلترا وأوروبا معبد الكرنك، حيث شُوهد يتجول داخله برفقة أسرته التي أتت معه إلى العاصمة المصرية.