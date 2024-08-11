في حدث نادر، يخوض نادي ليفربول مباراتين وديتين، مساء اليوم الأحد، ضد كل من إشبيلية ولاس بالماس، على الترتيب، استعدادًا للموسم الجديد.

وسيستهل ليفربول مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة إيبسويتش تاون، يوم السبت المقبل، خارج الديار، أما إشبيلية فسيواجه لاس بالماس في بداية الدوري الإسباني، يوم الجمعة المقبل.

كان ليفربول خسر أولى مبارياته الودية أمام بريستون بهدف دون رد، قبل أن يفوز على ريال بيتيس بالنتيجة ذاتها، ثم انتصر على آرسنال بهدفين لهدف.

وبعد ذلك، تمكن ليفربول من تحقيق الفوز ضد مانشستر يونايتد بثلاثة أهداف دون رد.

وتنطلق في تمام الثانية والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، المباراة الأولى بين ليفربول وإشبيلية، ولم تعلن أي قناة عربية حصولها على حقوق بث المباراة، وسيتم بث مباراة المواجهة الودية عبر قناة LFCTV GO.

أما المباراة الثانية بين ليفربول ولاس بالماس، فتبدأ في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ولن تكون المباراة متاحة لحضور الجماهير، حيث ستلعب خلف الأبواب المغلقة، وستقتصر إذاعتها عبر LFCTV GO، حسبما أعلن النادي نفسه.