كوليبالي: هدفي مساعدة الهلال على كتابة التاريخ.. وهذا ما سأفعله بأموال عقدي

تحدث السنغالي كاليدو كوليبالي عن أبرز الأسباب التي دفعته للانتقال إلى نادي الهلال السعودي والرحيل عن تشيلسي الإنجليزي، مؤكدا معرفته السابقة بالنادي السعودي.

وأجرى كوليبالي عدة لقاءات إعلامية عقب خطوة انتقاله إلى نادي الهلال، كان أبرزها مع جريدة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، وقناة "13 TV" السنغالية، وقال خلالهما إنه يعرف نادي الهلال جيدا قبل الانضمام لصفوفه، موضحا: "لدي معرفة سابقة بنادي الهلال، خاصة بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث قدم لاعبوه أداء جيدًا ضد ريال مدريد، كما أنني رأيت لاعبين جيدين مثل موسى ماريغا، وشاهدت أيضًا مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الودية".

وأضاف: "أيضا شاهدت أهداف بافيتيمبي غوميز مع الفريق بالسابق، لقد فاز بالبطولات مع الهلال، عندما وقّعت مع الفريق دخلت غرفة الألقاب والكؤوس من أجل التأقلم على الأجواء في أسرع وقت ممكن، وأحاول معرفة الثقافة السعودية أكثر، وما يعجبني في الهلال أنه يعامل الجميع كعائلة واحدة".