كوليبالي: هدفي مساعدة الهلال على كتابة التاريخ.. وهذا ما سأفعله بأموال عقدي
تحدث السنغالي كاليدو كوليبالي عن أبرز الأسباب التي دفعته للانتقال إلى نادي الهلال السعودي والرحيل عن تشيلسي الإنجليزي، مؤكدا معرفته السابقة بالنادي السعودي.
وأجرى كوليبالي عدة لقاءات إعلامية عقب خطوة انتقاله إلى نادي الهلال، كان أبرزها مع جريدة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، وقناة "13 TV" السنغالية، وقال خلالهما إنه يعرف نادي الهلال جيدا قبل الانضمام لصفوفه، موضحا: "لدي معرفة سابقة بنادي الهلال، خاصة بعد وصوله إلى نهائي كأس العالم للأندية، حيث قدم لاعبوه أداء جيدًا ضد ريال مدريد، كما أنني رأيت لاعبين جيدين مثل موسى ماريغا، وشاهدت أيضًا مباراة الهلال والنصر أمام باريس سان جيرمان الودية".
وأضاف: "أيضا شاهدت أهداف بافيتيمبي غوميز مع الفريق بالسابق، لقد فاز بالبطولات مع الهلال، عندما وقّعت مع الفريق دخلت غرفة الألقاب والكؤوس من أجل التأقلم على الأجواء في أسرع وقت ممكن، وأحاول معرفة الثقافة السعودية أكثر، وما يعجبني في الهلال أنه يعامل الجميع كعائلة واحدة".
ويعد كوليبالي ثاني صفقات الهلال السعودي من الدوري الإنجليزي بعد روبن نيفيز لاعب منتخب البرتغال وولفرهامبتون السابق.
الانتقال من أجل المال
ولم ينفِ كوليبالي تأثير العرض المالي الكبير الذي قُدّم له من الهلال، وأنه وراء الموافقة على اتخاذ هذه الخطوة، قائلا: "لا يمكنني إنكار ذلك، وبهذا المال سأكون قادراً على مساعدة عائلتي بأكملها على العيش بشكلٍ جيد.. من والدي إلى أبناء عمومتي، لقد بدأنا في بناء عيادة في قرية والدي وسأقوم بدعم الجمعيات في السنغال، كل شيء هنا يشعرني بالرضا، لقد رحبوا بي في السعودية بشكل جيد".
وتابع: "بالتأكيد أنا سعيد بالانتقال إلى السعودية، لأنني مسلم، وهدفي أن أساعد الهلال على كتابة التاريخ".
منتخب السنغال
وعن إمكانية تأثر مكانه في منتخب السنغال بخطوة انتقاله للسعودية، شدد كوليبالي: "لم أتعاقد مع الهلال وأحضر إلى هنا من أجل النزهة، لكنني أريد أن أكون قادرًا على الاستمرار مع منتخب السنغال، يجب أن أقدم مستوى جيدًا حتى يتم استدعائي، لأن النادي يستحق أيضًا الاحترام، أعلم أنه لن تكون هناك معاملة خاصة من الجهاز الفني لمنتخب بلادي، وبالتأكيد إذا قدمت الأداء المنتظر مني فسيختارني أليو سيسيه، مدرب المنتخب، ولكن إذا كنت أقل كفاءة من اللاعبين الذين يلعبون في أوروبا، سيختارهم ولا مشكلة في ذلك".
وأوضح: "لم يكن لدي أي ضمانات للحصول على وقت لعب منتظم في تشيلسي، كنت دائما محترفا لكنني لا أحب الجلوس على مقاعد البدلاء، لقد خيبوا آمالي التي توقعتها عندما انتقلت إلى البلوز، لذلك قررت متابعة مسيرتي هنا في الهلال".
ولعب النجم السنغالي مع تشيلسي 32 مباراة في مختلف البطولات خلال موسمه الوحيد مع الفريق.