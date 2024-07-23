يستمتع لامين يامال، نجم منتخب إسبانيا، بقضاء إجازته في الوقت الحالي بعد موسم طويل وشاق.

ويتواجد يامال في اليونان لقضاء إجازة قصيرة من أجل الاستجمام بعدما حقق لقب كأس أوروبا "يورو 2024" مع منتخب بلاده.

ولعب يامال دورًا كبيرًا في تتويج منتخب إسبانيا بلقب اليورو للمرة الرابعة في تاريخه بعدما تغلب على إنجلترا بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

ويقضي النجم الإسباني صاحب الـ 17 عامًا في الوقت الراهن إجازة للاستجمام في شواطئ اليونان.

وظهر يامال، وهو يلعب "تنس الطاولة" في اليونان مع زملائه كما ظهر وهو يركب دراجة نارية في البحر.

ولكن المثير أن يامال لا يقضي إجازته بمفرده، بل تتواجد معه صديقته أليكس باديا في نفس المكان.

ونشرت أليكس صورًا لنفس المكان والطعام الذي نشره يامال عبر موقع تبادل الصور "إنستغرام" بوسائل التواصل الاجتماعي.

وظهرت أليكس باديا لأول مرة مع يامال في نهائي بطولة كأس أوروبا "يورو 2024" عقب نهاية لقاء إنجلترا للاحتفال مع نجم إسبانيا لتخطف الأضواء.

ولم ينشر يامال أي صور مع باديا أثناء قضاء الإجازة في اليونان.

ويستعد النجم الموهوب للاستعداد مع فريقه برشلونة الإسباني لخوض منافسات موسم شاق بقيادة المدرب الألماني هانز فليك.