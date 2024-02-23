هل عودة كروس لمنتخب ألمانيا جيدة أم سيئة لريال مدريد؟
أكد توني كروس عودته لمنتخب ألمانيا بعد 3 سنوات تقريبًا من اعتزاله، وقبل أشهر من بطولة يورو 2024.
وقبل أيام قال كروس إنه لا يعرف ما إذا كان سيعود إلى منتخب ألمانيا أو ما إذا كان سيجدد عقده مع ريال مدريد أو سيعتزل اللعب.
لكن كروس البالغ من العمر 34 عامًا أعلن عودته لمنتخب ألمانيا، أمس الخميس، وسيشارك، في يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.
ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا عن تأثير عودة كروس لمنتخب ألمانيا على ريال مدريد، رغم أن عقد كروس مع الميرنغي ينتهي في يونيو المقبل.
أسباب التشاؤم والتفاؤل
وذكرت الصحيفة أن عودة كروس إلى المنتخب ليست علامة جيدة فقد كانت حجته عند الاعتزال الدولي، في 2021، أنه يريد التركيز بشكل أفضل على ريال مدريد.
وأضافت أن كروس كان محظوظًا جدًا في أدائه خلال الفترة الماضية، لدرجة أن لاعب خط الوسط حقق هدفه وظل لاعبًا لا جدال عليه طوال هذا الوقت.
ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى حقيقة أنه لم يعد يعاني من الإصابات والتمزق، حيث يسافر زملاؤه في الفريق، خلال فترات التوقف الدولي لخوض المباريات الودية الرسمية.
لكن من كلام كروس في مؤتمره الصحفي الأخير، فإن كل شيء يشير إلى أن الإشارات التي يرسلها له عقله وجسده هي التي ستجعله يتخذ قراره.
وقالت "ماركا" إن كروس أوضح أنه يشعر كما لم يحدث من قبل، ويمكن أن يرى نفسه قادرًا على اللعب لموسم آخر في ريال مدريد، وقد يكون ذلك بالتوازي مع اللعب لمنتخب بلاده.
وسيعود كروس إلى قائمة جوليان ناغلزمان المقبلة، في شهر مارس المقبل، حيث سيلعب المانشافت مباراتين وديتين أمام فرنسا وهولندا قبل أن يشارك في يورو 2024 في المجموعة الأولى حيث يواجه إسكتلندا، والمجر، وسويسرا.
وسبق أن لعب كروس، الفائز مع ألمانيا بكأس، العالم 2014، مع المانشافت، في 106 مباريات، وبدأ مشواره الدولي في 2010.