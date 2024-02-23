هل عودة كروس لمنتخب ألمانيا جيدة أم سيئة لريال مدريد؟

أكد توني كروس عودته لمنتخب ألمانيا بعد 3 سنوات تقريبًا من اعتزاله، وقبل أشهر من بطولة يورو 2024.

وقبل أيام قال كروس إنه لا يعرف ما إذا كان سيعود إلى منتخب ألمانيا أو ما إذا كان سيجدد عقده مع ريال مدريد أو سيعتزل اللعب.

لكن كروس البالغ من العمر 34 عامًا أعلن عودته لمنتخب ألمانيا، أمس الخميس، وسيشارك، في يورو 2024 التي تستضيفها بلاده.

ونشرت صحيفة "ماركا" تقريرًا عن تأثير عودة كروس لمنتخب ألمانيا على ريال مدريد، رغم أن عقد كروس مع الميرنغي ينتهي في يونيو المقبل.