النصر السعودي يرفع عرضه للتعاقد مع ساديو ماني

عرض سابق

وسبق أن قال الصحفي نيكولا شيرا، المختص في أخبار سوق الانتقالات، عبر "تويتر: إن "النصر قدم عرضًا لضم ساديو ماني، بقيمة 25 مليون يورو سنويًا، لمدة 3 سنوات، وبايرن ميونخ لا يمانع بيع عقده".

وانضم ماني من ليفربول لبايرن ميونخ الصيف الماضي، ويرتبط بعقد مع النادي البافاري حتى يونيو 2025.

لكن بايرن ميونخ يريد بيع اللاعب هذا الصيف بعد تراجع مستواه، ولكمه زميله ليروي ساني قبل أشهر.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، سيزيد راتب ماني الأسبوعي في النصر على 650 ألف جنيه إسترليني، علما أنه يحصل من بايرن ميونخ على 250 ألف جنيه إسترليني.

وفي حالة إتمام الصفقة، سينضم ماني إلى كريستيانو رونالدو ومارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس في النصر، الذي احتل المركز الثاني في الدوري السعودي للمحترفين الموسم الماضي.

وفي موسمه الأول مع بايرن ميونخ، سجل ماني 12 هدفا وصنع 6 في 38 مباراة.