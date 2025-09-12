logo
هل تعاقد الأهلي السعودي مع بونافينتورا؟

أثار النادي الأهلي السعودي جدلاً في الساعات الماضية حول تعاقده مع اللاعب الإيطالي المخضرم جياكومو بونافينتورا.

ورحل اللاعب صاحب الـ36 عاماً عن صفوف نادي الشباب في شهر يوليو الماضي.

 وسبق أن لعب بونافينتورا في صفوف أتالانتا وبادوفا وميلان وفيورنيتنا في الدوري الإيطالي.

وخلال تجربته مع الشباب، لعب النجم الإيطالي 33 مباراة وسجل 4 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

 ونشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي اسم بونافينتورا في قائمة الفريق وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين مشجعي الفريق الأهلاوي حول التعاقد مع اللاعب.

ولم يعلن الأهلي تعاقده مع اللاعب في بيان رسمي كما أن مصادر مطلعة أكدت أن الأمر خطأ من الموقع الرسمي ولم يتم التعاقد مع النجم الإيطالي.

 ويضم الأهلي بين صفوفه 8 لاعبين أجانب وهم الجزائري رياض محرز والإنجليزي إيفان توني والسنغالي إدواردو ميندي والبرازيلي روغر إيبانيز.

ويتواجد أيضاً البرازيلي ويندرسون غالينو والتركي ميريح ديميرال والبلجيكي ماتيو دامس والفرنسي إنزو ميلوت كما ضم النادي البرازيلي ماثيوس غونسالفيس والفرنسي فالنتين أتانغانا تحت السن.

