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رياضة

ما سر انسحاب أنمار الحائلي المفاجئ من انتخابات الاتحاد السعودي؟

ما سر انسحاب أنمار الحائلي المفاجئ من انتخابات الاتحاد السعودي؟
أنمار الحائلي المصدر: مواقع التواصل
إرم نيوز
إرم نيوز
31 يوليو 2025، 4:14 م

انسحب أنمار الحائلي، بشكل مفاجئ، من انتخابات نادي الاتحاد السعودي بعدما أصدر بياناً رسمياً، اليوم الخميس، أعلن خلاله عدم الترشح رسمياً لخوض الانتخابات على مقعد الرئاسة.

ويُسدل الستار، اليوم الخميس، على الترشح لانتخابات نادي الاتحاد على مقعد الرئاسة وعضوية المجلس، بعد أن استمر باب الترشح مفتوحاً 5 أيام.

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 وسيتم فحص أوراق المرشحين وإعلان القائمة الأولية للانتخابات في موعد أقصاه يوم الثلاثاء المقبل، مع فتح باب الطعون لمدة 24 ساعة بعدها، مع النظر في الطعون بداية من يوم 7 إلى 11 أغسطس المقبل.

وتُجرى الانتخابات يوم الأربعاء 13 أغسطس المقبل، ولم يترشح حتى الآن سوى فهد سندي لرئاسة نادي الاتحاد.

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 وبحسب الإعلامي محمد البكيري، فإن أنمار الحائلي فضل الانسحاب وعدم خوض تجربة الانتخابات القادمة على مقعد الرئاسة بعد أن راودته الفكرة.

وأضاف البكيري عبر تغريدة نشرها على منصة إكس:" من أسباب انسحاب أنمار أن الوضع الحالي غير مناسب ولا يستحق أن يغامر في أمور قد تكون أسوأ له في حال توليه رئاسة نادي الاتحاد".

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