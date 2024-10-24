لامين يامال يرد على مشجع لريال مدريد سخر من أدائه أمام بايرن ميونخ (صورة)

رد لامين يامال، نجم برشلونة الإسباني، على أحد صناع المحتوى على منصة "تيك توك" والمعروف بتشجيعه لريال مدريد، حيث سخر من النجم الإسباني الشاب وأدائه خلال مواجهة بايرن ميونخ، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء أمس الأربعاء، بدوري أبطال أوروبا.

ونجح برشلونة تحت قيادة الألماني هانزي فليك في إنهاء العقدة بعد الفوز على بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

ونشر صانع المحتوى المعروف باسم "javibridgee3" على منصة "تيك توك" فيديو يتساءل فيه عن لامين يامال وما الذي يقدمه في المباراة ضد بايرن ميونخ، وكانت حينها النتيجة تشير إلى التعادل "1-1" بين الفريقين، إذ تقدم أوَّلا رافينيا ثم تعادل للبايرن هاري كين في الدقيقة الـ18.

أخبار ذات علاقة ردّ فعل توماس مولر بعد هدف برشلونة الرابع (صورة)

ولكن برشلونة انتفض بقوة بعد ذلك وقدَّم يامال أداءً رائعًا أسهم في قيادة فريقه للفوز الكبير على نظيره البافاري في النهاية.

وعقب المباراة توجه يامال لمنصات التواصل ليرد على المشجع المدريدي، قائلًا: "استرح قليلًا يا رجل"، مع وضع رموز تعبيرية ضاحكة، في إشارة للسخرية من رأيه.

وبعد 6 انتصارات متتالية للفريق البافاري نجح برشلونة بقيادة رافينيا في تحقيق الفوز الغائب منذ أكثر من 9 سنوات.

ورفع برشلونة رصيده إلى النقطة السادسة عقب مرور 3 جولات في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد بايرن ميونخ عند 3 نقاط في المركز الـ 23.

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب "سانتياغو برنابيو"، يوم السبت، لمتابعة الكلاسيكو، بين ريال مدريد وبرشلونة بالجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني.

ويحتل برشلونة قمة جدول الترتيب برصيد 27 نقطة بفارق ثلاث نقاط أمام الريال، صاحب المركز الثاني.