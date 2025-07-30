وفاة مأساوية للبطلة الأولمبية لاورا دالمير بعد حادث تسلّق للجبال

لقيت البطلة الأولمبية الألمانية لاورا دالمير مصرعها في أعقاب سقوطها من أعلى جبل في منطقة كاراكورام في باكستان، عندما كانت تمارس هواية تسلق الجبال.

وعثرت فرق الإنقاذ في باكستان على جثة لاورا دالمير، بعد ما يقارب يومين من البحث إثر فقدانها وتعذر التواصل معها يوم الاثنين الماضي، فيما قالت مصادر قريبة من إدارة أعمالها إن سقوطها من علو شاهق أعقبه تساقط للحجارة التي غمرتها بعد وفاتها.

وكانت دالمير تتسلق الجبال مع شريكتها عندما اصطدمت بها صخرة إثر انهيار أرضي في وادي هوشي الواقع في سلسلة الجبال الشمالية في منطقة جيلجيت-بالتستان بمدينة كاراكورام، وحالت الأحوال الجوية السيئة دون وصول مروحية إنقاذ إلى الموقع.

وأكدت إدارة أعمال متسابقة الثنائي المتوجة بالميدالية الذهبيىة الأولمبية مرتين، وفاتها، في حين قال النادي الباكستاني للتسلق أمس الثلاثاء إن الحادث وقع حوالي ظهر الاثنين على ارتفاع حوالي 5700 متر.

وقال ممثلوها لصحيفة دي فيلت الألمانية "توفيت لاورا دالمير في حادث جبلي على قمة جبل "ليلى" التي يبلغ ارتفاعها 6094 مترا ضمن سلسلة جبال كاراكورام في باكستان".

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وعبرت اللجنة الأولمبية الألمانية عن حزنها العميق إزاء الحادث المأساوي، مضيفة في بيان عبر منصة إكس: "كانت أكثر من مجرد بطلة أولمبية، كانت إنسانة تمتلك قلبا وموقفا ورؤية".

واعتزلت دالمير‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬(31 عاما) الرياضة في عام 2019، عن عمر يناهز 25 عاما، بعد عام واحد من نجاحها في أن تصبح أول لاعبة ثنائي تفوز بذهبيتي السرعة والمطاردة في دورة ألعاب أولمبية واحدة.

وكشف مصدر مقرب من لاورا دالمير أنها أوصت قبل بداية مشاركتها في مسابقات التسلق الخطرة والتي تعتبر من رياضات المغامرة، بأن لا يغامر أحد بحياته في حال سقطت.

وأضاف المصدر: "كانت وصية لاورا الصريحة والمكتوبة أنه في مثل هذه الحالة لا ينبغي لأحد أن يخاطر بحياته لاستعادة جثمانها، كانت رغبتها هي ترك جسدها على الجبل، وهذا يتماشى أيضا مع رغبات أقاربها".