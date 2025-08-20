بعد وفاة والده.. موقف محمد الشناوي من مباراة الأهلي وغزل المحلة

كشف مصدر داخل الأهلي المصري عن موقف محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول، من التواجد في مواجهة فريقه ضد غزل المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري المحلي الممتاز، خاصة بعد وفاة والده في حادث سير.

وكان الشناوي تلقى خبرًا صادمًا بوفاة والده إثر حادث سير مروع، مساء يوم الثلاثاء.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًّا نعى خلاله والد لاعبه وقائد فريقه الأول محمد الشناوي.

أخبار ذات علاقة هل توجد خلافات بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير؟ رد رسمي من الأهلي

أخبار ذات علاقة بعد وضعه "دكة".. أول رد من محمد الشناوي على عروض الزمالك وبيراميدز (فيديو)

ووجه مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خالص العزاء للشناوي مع خالص الدعوات للفقيد الراحل بالرحمة والمغفرة.

وكشفت التقارير بأن والد الشناوي تعرّض إلى حادث مروري بعد انقلاب السيارة التي كان يقودها في طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر؛ ما أودى بحياته فور نقله إلى المستشفى.

وكان خوسيه ريبيرو، المدير الفني للأهلي، استقر على إعادة محمد الشناوي للدفاع عن عرين الفريق في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز في الجولتين الثالثة والرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

أخبار ذات علاقة الموت يفجع محمد الشناوي قائد الأهلي المصري

ودافع مصطفى شوبير، حارس الأهلي الشاب، عن عرين الفريق في مباراتي مودرن سبورت وفاركو في الجولتين الأولى والثانية للدوري اللتين انتهيتا بالتعادل 2-2 في الأولى وفوز الأهلي 4-1 في الثانية.

ووفقاً للتقارير، فإن الشناوي كان سيتولّى حراسة مرمى الفريق أمام غزل المحلة، المقرر لها مساء الـ25 من أغسطس بالمحلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "المدير الفني للفريق يرغب في مشاركة محمد الشناوي أساسيًّا في مباراتي غزل المحلة وبيراميدز".

وأضاف: "ربيبرو سيحسم مصير الشناوي بعد مران اليوم خاصة بعد وفاة والد الحارس الدولي ومروره بحالة نفسية سيئة".

وتابع المصدر: "كان هذا الاتفاق بين المدرب والشناوي من بداية الموسم أن يتواجد في مباراتي المحلة وبيراميدز، إذ إن عودته لحراسة عرين الفريق الأحمر ليست بسبب تراجع مستوى مصطفى شوبير".