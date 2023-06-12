محمد الشناوي يُهدي ميداليته إلى مصطفى شوبير

وتُوج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء اليوم الأحد.

وخرجت تقارير صحفية تفيد بأن "شوبير" اعتدى لفظيًا على "الشناوي" قبيل المباراة، ما تسبب في استبعاده من التشكيل الأساس والاحتياطي.

ونفى "الشناوي" تلك الأقاويل، وقام بإهداء ميداليته لـ "شوبير" الذي حرس مرمى المارد الأحمر في الذهاب.