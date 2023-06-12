محمد الشناوي يُهدي ميداليته إلى مصطفى شوبير
أهدى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري، ميداليته الفائز بها بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا إلى الحارس الشاب مصطفى شوبير.
وتُوج النادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع مضيفه الوداد المغربي في الدار البيضاء اليوم الأحد.
وخرجت تقارير صحفية تفيد بأن "شوبير" اعتدى لفظيًا على "الشناوي" قبيل المباراة، ما تسبب في استبعاده من التشكيل الأساس والاحتياطي.
ونفى "الشناوي" تلك الأقاويل، وقام بإهداء ميداليته لـ "شوبير" الذي حرس مرمى المارد الأحمر في الذهاب.
حصد الأهلي المصري لقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، الأحد، عقب تعادله مع مضيفه الوداد الرياضي المغربي بهدفٍ لمثله في إياب الدور النهائي على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء.
وثأر الأهلي لخسارته 2-صفر أمام الوداد، في العام الماضي، عندما أقيم النهائي من مواجهة واحدة في أجواء مثيرة للجدل بعد قرار الاتحاد الأفريقي (الكاف) بإسناد تنظيم المباراة للمغرب بعد سحب السنغال طلب التنظيم.
وعزز الأهلي رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 11 في تاريخه والثالثة في آخر 4 أعوام.