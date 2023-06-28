أستراليا ونيوزلندا تتطلعان لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 وربما مونديال 2034
قال جيمس جونسون رئيس الاتحاد الأسترالي لكرة القدم، لصحيفة سيدني مورنينغ هيرالد إن بلاده تفكر في تقديم عرض مشترك لاستضافة كأس العالم للأندية في 2029.
وستنظم الولايات المتحدة الأمريكية أول مسابقة كأس عالم للأندية بشكلها الجديد بمشاركة 32 ناديا عام 2025.
ويرى جونسون أن توسيع كأس العالم للأندية سيحقق نجاحا كبيرا بعدما تطور عدد المشاركين في البطولة إلى 32 ناديا مع تنظيمها كل 4 سنوات بدلا من إقامتها سنويا بمشاركة أبطال القارات فقط.
وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات يوليو وأغسطس القادمين، حيث اعتبر جونسون أن هذا الأمر ربما يكون نقطة انطلاق لعرض مشترك لنسخة الرجال ربما عام 2034.
وأضاف جونسون، الذي عمل تحت قيادة إنفانتينو في الفيفا حتى 2018: "لقد طور جياني حقا دوري أبطال أوروبا في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، فهو يعرف ما يلزم لفعل ذلك، حتى يأتي يوم يكون لدينا أفضل الأندية القادمة إلى شواطئنا، سيكون ذلك جيدا لكرة القدم الأسترالية".
"هذا شيء يمكن أن نتطلع إليه، بالإضافة إلى كأس العالم للرجال - لكن هذا بعد استضافة أفضل كأس عالم للسيدات على الإطلاق".
وستستضيف جدة السعودية النسخة الأخيرة من كأس العالم التي تضم سبعة أندية ديسمبر القادم.