أستراليا ونيوزلندا تتطلعان لاستضافة كأس العالم للأندية 2029 وربما مونديال 2034

ويرى جونسون أن توسيع كأس العالم للأندية سيحقق نجاحا كبيرا بعدما تطور عدد المشاركين في البطولة إلى 32 ناديا مع تنظيمها كل 4 سنوات بدلا من إقامتها سنويا بمشاركة أبطال القارات فقط.

وتستضيف أستراليا ونيوزيلندا كأس العالم للسيدات يوليو وأغسطس القادمين، حيث اعتبر جونسون أن هذا الأمر ربما يكون نقطة انطلاق لعرض مشترك لنسخة الرجال ربما عام 2034.