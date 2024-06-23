مفاجأة كبيرة حول موقف الهلال من ضم لياو

كشف فابرزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس، والمختص بأخبار انتقالات اللاعبين والمدربين، حقيقة تقديم نادي الهلال السعودي أي عرض لضم البرتغالي رافائيل لياو، نجم ميلان، في سوق الانتقالات الصيفي الحالي.

وارتبط اسم لياو صاحب الـ25 عامًا، بالانضمام إلى الهلال، علمًا بأن الشرط الجزائي في عقده يبلغ 175 مليون دولار، الأمر الذي يشكل عائقًا أمام كثير من الأندية.

وذكرت التقارير أن بطل دوري روشن السعودي مستعد لتقديم أكثر من 100 مليون يورو لميلان؛ من أجل التعاقد مع لياو.

كما ذكرت تقارير سابقة أن لياو رفض العرض الهلالي، لأنه لا يريد ترك كرة القدم الأوروبية.

وينتهي عقد النجم البرتغالي مع ناديه في يونيو 2028.