بايرن ميونخ يستعير نيكولاس جاكسون من تشيلسي

تعاقد بايرن ميونخ الألماني مع نيكولاس جاكسون على سبيل الإعارة من تشيلسي الإنجليزي بطل كأس العالم للأندية.

وسيقضي اللاعب السنغالي الدولي، البالغ من العمر 24 عامًا، موسم 2025-2026 في ميونخ، وسيرتدي القميص رقم 11 بحسب بيان رسمي صادر عن العملاق البافاري.

أخبار ذات علاقة هاري كين ينقذ بايرن ميونخ من سقوط مدوّ في الدور الأول من كأس ألمانيا

وقال كريستوف فرويند، المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ: "سيُضيف نيكولاس بُعدًا جديدًا لأسلوبنا الهجومي.. فهو يُغطي مساحات واسعة. يتميز بسرعة عالية، ويُشكل خطورة أمام المرمى، ويبحث عن طرق للتسلل خلف الدفاع لمصلحة الفريق".

وتحدث نيكولاس جاكسون عن سعادته بالانضمام إلى بايرن ميونخ أحد أفضل أندية العالم، مؤكداً أن طموحه بلا حدود مع الفريق البافاري.

أخبار ذات علاقة ريال مدريد يخطط لتوجيه "ضربة موجعة" لبايرن ميونخ

وأضاف: "الجميع يعرف أسماء أساطير بايرن ميونخ، ويدركون أن هذا النادي يُمثل النجاح الأكبر.. لديّ أهداف وأحلام كبيرة هنا، وسأبذل قصارى جهدي لمساعدة بايرن على الفوز بمزيد من الألقاب".

وبدأ جاكسون مسيرته الكروية في فرق الشباب بنادي كاسا سبورتس في السنغال قبل أن ينضم إلى فياريال في إسبانيا عام 2019.

وبعد إعارته إلى ميرانديس، عاد لموسم 2021-2022 وشارك لأول مرة في الدوري الإسباني في أكتوبر 2021.

أخبار ذات علاقة هاتريك خرافي.. هاري كين يقود بايرن ميونخ لالتهام لايبزيغ بسداسية (فيديو)

وبعد تسجيله 13 هدفًا في 48 مباراة رسمية مع الفريق الأول، انضم إلى تشيلسي في صيف 2023، مسجلاً 30 هدفًا في 81 مباراة، إلى جانب فوزه بكأس العالم للأندية هذا الصيف، فاز جاكسون أيضًا بدوري المؤتمرات الأوروبي الموسم الماضي كما خاض 19 مباراة دولية مع منتخب السنغال.