ما حقيقة تدخل مبابي لإقناع لاعبين شباب بعدم الاحتجاج على منعهم من الصيام؟

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية تقريرًا صباح اليوم الخميس، قالت فيه إن الاتحاد الفرنسي طلب من مبابي، التدخل ومنع اللاعبين الشباب للديوك من الاعتصام، خلال المعسكر الماضي بسبب منعهم من صيام شهر رمضان.

ووفقًا للصحيفة فقد هدد لاعبو "الديوك" الشباب بالإضراب في حال منعهم من الصيام بشهر رمضان، ليقرر الاتحاد الفرنسي طلب المساعدة من مبابي، الذي اجتمع مع اللاعبين وفي نهاية الاجتماع قرر بعض اللاعبين عدم الصيام وبعضهم قرر الصيام في أيام معينة.

ونفى مبابي تدخله لمنع اعتصام لاعبي شباب فرنسا، واصفًا هذا الأمر بـ"الادعاءات".

ونشر مبابي، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، تقرير صحيفة "ليكيب" وعلق عليه قائلًا: " أرجو عدم خلط اسمي بمثل هذه الادعاءات والتحقق جيدًا من مصادركم.. طاب مساؤكم".