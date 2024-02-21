سيخوض أول موسم كامل بالدوري الأمريكي.. ميسي في دائرة الضوء من جديد

وأحدث ميسي تأثيرًا فوريًا بعد انضمامه إلى ميامي، في منتصف الموسم الماضي في يوليو/ تموز، وقاده إلى لقب كأس الدوري، لكنه لم يتمكن من إضفاء ما يكفي من السحر ليساعد ناديه الجديد في التغلب على النتائج المتواضعة التي تحققت في بداية الموسم ليفشل في بلوغ الأدوار الاقصائية.

لكن ميامي نجح، منذ ذلك الحين، في التعاقد مع لويس سواريز، وهي خطوة تعزز تشكيلة الفريق الموهوب بالفعل وتعيد الارتباط بين سواريز مهاجم أوروغواي (37 عامًا) وميسي (36 عامًا) بالإضافة لثنائي برشلونة المؤلف من سيرجيو بوسكيتس (35 عامًا) وجوردي ألبا (34 عامًا).

وبعد ارتفاع أسعار التذاكر وسط كل هذه الضجة والصخب، سيحاول ميامي الاعتماد على طريقة صحيحة لتحقيق أقصى استفادة من الرباعي الموهوب.

وقال جيراردو مارتينو مدرب ميامي، في يناير/ كانون الثاني: "الفرق الخارقة تجد أيضًا صعوبة في الفوز.. سننتصر فقط إذا استعدينا جيدًا ولم نعتقد بأننا سنفعل ذلك بمجرد الجمع بين لاعبي كرة القدم والقصص الحالمة والماضي. الفرق التي تفوز هي التي تتحد معًا".