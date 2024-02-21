سيخوض أول موسم كامل بالدوري الأمريكي.. ميسي في دائرة الضوء من جديد
سيخوض ليونيل ميسي نجم الأرجنتين أول موسم كامل له مع إنتر ميامي، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك إلى جانب بعض الوجوه المألوفة التي عاصرته أثناء فترته مع برشلونة، ما يجعل من فريقه الجديد المرشح الأبرز للفوز بلقب الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة القدم لعام 2024 لأول مرة في تاريخه.
وأحدث ميسي تأثيرًا فوريًا بعد انضمامه إلى ميامي، في منتصف الموسم الماضي في يوليو/ تموز، وقاده إلى لقب كأس الدوري، لكنه لم يتمكن من إضفاء ما يكفي من السحر ليساعد ناديه الجديد في التغلب على النتائج المتواضعة التي تحققت في بداية الموسم ليفشل في بلوغ الأدوار الاقصائية.
لكن ميامي نجح، منذ ذلك الحين، في التعاقد مع لويس سواريز، وهي خطوة تعزز تشكيلة الفريق الموهوب بالفعل وتعيد الارتباط بين سواريز مهاجم أوروغواي (37 عامًا) وميسي (36 عامًا) بالإضافة لثنائي برشلونة المؤلف من سيرجيو بوسكيتس (35 عامًا) وجوردي ألبا (34 عامًا).
وبعد ارتفاع أسعار التذاكر وسط كل هذه الضجة والصخب، سيحاول ميامي الاعتماد على طريقة صحيحة لتحقيق أقصى استفادة من الرباعي الموهوب.
وقال جيراردو مارتينو مدرب ميامي، في يناير/ كانون الثاني: "الفرق الخارقة تجد أيضًا صعوبة في الفوز.. سننتصر فقط إذا استعدينا جيدًا ولم نعتقد بأننا سنفعل ذلك بمجرد الجمع بين لاعبي كرة القدم والقصص الحالمة والماضي. الفرق التي تفوز هي التي تتحد معًا".
ويفتتح ميامي الموسم باستضافة ريال سولت ليك مع بدء الدوري الأمريكي بحكام بدلاء وسط نزاع عمالي.
وستكون هذه المباراة بمثابة عودة مرحب بها لميامي بعد جولة تحضيرية قبل الموسم تعرض فيها الفريق لصيحات استهجان بعد قرار اتخذ في اللحظات الأخيرة بعدم مشاركة ميسي، الفائز بثماني كرات ذهبية إلى جانب لقب كأس العالم، في مباراة ودية بهونج كونج بسبب الإصابة.
وعلى الرغم من تلك التشكيلة العامرة بالمواهب، ستكون هناك الكثير من العقبات في طريق ميامي، حيث سيحاول كولومبوس كرو حامل اللقب وإف.سي سينسناتي الفائز بدرع المشجعين إيقاف زملاء ميسي في القسم الشرقي.