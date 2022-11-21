هالاند يقضي إجازة في ماربيا مع حسناء غامضة (صور)

ظهر النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع فتاة حسناء غامضة خلال عطلته التي يقضيها في ماربيا بإسبانيا، حيث ظهر مع فتاة سمراء جميلة يتبادلان أطراف الحديث أثناء تناولهما وجبة غداء.

وتوقف هالاند والفتاة لتناول بعض المرطبات تحت أشعة الشمس الإسبانية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

وحصل هالاند، الذي نادرا ما يتحدث عن حياته الخاصة، على إجازة من مديره الفني بيب غوارديولا خلال كأس العالم في قطر نظرا لعدم مشاركة منتخب النرويج في البطولة.

ولم يفعل المهاجم الشاب والمنتخب الوطني ما يكفي للتأهل إلى البطولة حيث احتلوا المركز الثالث في مجموعتهم خلف هولندا وتركيا.

وأحرز هالاند خمسة أهداف فقط خلال التصفيات الأوروبية للنرويج ، أي أقل بسبعة أهداف من هداف المجموعة السابعة الهولندي ممفيس ديباي.