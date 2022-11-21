هالاند يقضي إجازة في ماربيا مع حسناء غامضة (صور)
ظهر النجم النرويجي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي مع فتاة حسناء غامضة خلال عطلته التي يقضيها في ماربيا بإسبانيا، حيث ظهر مع فتاة سمراء جميلة يتبادلان أطراف الحديث أثناء تناولهما وجبة غداء.
وتوقف هالاند والفتاة لتناول بعض المرطبات تحت أشعة الشمس الإسبانية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.
وحصل هالاند، الذي نادرا ما يتحدث عن حياته الخاصة، على إجازة من مديره الفني بيب غوارديولا خلال كأس العالم في قطر نظرا لعدم مشاركة منتخب النرويج في البطولة.
ولم يفعل المهاجم الشاب والمنتخب الوطني ما يكفي للتأهل إلى البطولة حيث احتلوا المركز الثالث في مجموعتهم خلف هولندا وتركيا.
وأحرز هالاند خمسة أهداف فقط خلال التصفيات الأوروبية للنرويج ، أي أقل بسبعة أهداف من هداف المجموعة السابعة الهولندي ممفيس ديباي.
على الرغم من خيبة الأمل على الساحة الدولية ، فإن اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا كان في حالة استثنائية منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث سجل بالفعل 18 هدفًا في 13 مباراة فقط.
وواصل هالاند هذا المستوى المثير من الأندية في أوروبا ، حيث سجل خمسة أهداف في أربع مباريات في دوري أبطال أوروبا.
يبدو أن المهاجم الشاب يستمتع بفترة راحة من المباريات ولا يبدو من المرجح أن يقبل عرض الإعارة المؤقت من فريق أشتون يونايتد الإنجليزي غير المنتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأراد النادي المغمور التعاقد مع هالاند خلال استراحة كأس العالم حتى يتمكن من الحفاظ على لياقته البدنية ويكون جاهزًا عندما يعود مانشستر سيتي إلى اللعب في كأس كاراباو ضد ليفربول في 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وبالطبع كان هالاند يأمل المشاركة في المونديال، حيث قال في وقت سابق إنه كان يتمنى اللعب في كأس العالم في قطر، لكن في ظل عدم تأهل النرويج، فإنه سيقضي فترة الراحة من أجل الاستعداد لباقي مباريات الموسم مع ناديه حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتأهلت النرويج اخر مرة للمونديال في فرنسا عام 1998، حيث توج أصحاب الأرض باللقب قبل تتوجيهم باللقب الثاني بعدها بعشرين عاما في روسيا في 2018.