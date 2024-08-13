كشفت تقارير إخبارية سعودية أن المفاجآت لا تزال متواصلة بخصوص تعاقدات نادي الاتحاد الذي يتطلع خلال موسم 2024 - 2025 إلى تدارك موسمه الماضي المخيب للآمال، والذي خرج منه خالي الوفاض في كل المسابقات.

وأكد الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي في برنامجه التلفزيوني "برا 18" على قناة (SSC 5) السعودية، أن الاتحاد يعمل على إتمام الإجراءات الأخيرة لضم صفقتين جديدتين تتعلقان بلاعبين أجنبيين لا يزال النادي يتكتم على اسميهما.

وقال الحميدي إن مسؤولي الاتحاد أنهوا اتفاقهم مع مدافع ولاعب جناح في انتظار أن يتم تحويل قيمة الصفقتين، ومن ثمة الإعلان الرسمي عن ضمهما رسميًّا إلى صفوف الفريق للالتحاق برفاق النجم كريم بنزيما.

وعبر برنامج "برا 18"، أكد الحميدي أن الاتحاد لم يفاوض المغربي سفيان رحيمي، مهاجم العين الإماراتي، وهداف أولمبياد باريس 2024، والذي تألق بشكل لافت خلال دورة الألعاب الأولمبية بإحرازه الميدالية البرونزية مع أسود الأطلس وتسجيله 8 أهداف خلال المسابقة.

وتعاقد الاتحاد، خامس الدوري السعودي للمحترفين لموسم 2023 - 2024، مع الحارس الصربي بريدراغ رايكوفيتش، ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار، والجناح الفرنسي موسى ديابي فضلًا عن لاعبين محليين.

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وفي المقابل سيتم الاستغناء عن البرتغالي فيليبي جوتا على سبيل الإعارة في انتظار تحديد وجهته المقبلة، وذلك في وقت ترفض فيه إدارة العميد فسخ عقده باعتبار ارتفاع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب والمقدرة بنحو 36 مليون يورو.

وكشف عبد الرحمن الحميدي عن مفاجأة كبرى تتعلق بكل من لاعب الوسط فيصل الغامدي والمهاجم مروان الصحفي، مؤكدا أن اللاعبين قد ينتقلان إلى الدوري البلجيكي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بتوصية من لجنة الاستقطاب السعودية التي قدمت عرضًا لنادي الاتحاد من أجل خوض اللاعبين الشابين تجربة احترافية أوروبية.

ووفقًا للمصدر ذاته يبدو الفرنسي لوران بلان، مدرب الاتحاد، رافضًا للعرض ومتمسكًا ببقاء الغامدي والصحفي مع الفريق خلال الموسم الجديد.