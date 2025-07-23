لماذا يخشى سكالوني انتقال نجم الأرجنتين إلى الدوري السعودي؟

تزايدت مخاوف ليونيل سكالوني، مدرب منتخب الأرجنتين، من احتمالية مغادرة حارسه الأساسي إيميليانو مارتينيز، لصفوف أستون فيلا الإنجليزي، والانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

مارتينيز جدد عقده مع أستون فيلا مؤخرا ليستمر مع النادي الإنجليزي حتى صيف 2029، وأصبح أحد اللاعبين الأعلى أجرا في النادي.

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لكن تقارير ذكرت قبل فترة أن أستون فيلا يدرس النظر في العروض المقدمة لمارتينيز، ويسعى للتوقيع مع بديل أصغر سنا، حيث يحتاج النادي لإتمام صفقة بيع كبيرة للتوافق مع قواعد الإنفاق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح مدرب الأرجنتين في حالة تأهب مع تفكير مارتينيز في الرحيل إلى دوري روشن للمحترفين، مقابل عرض ضخم، مع تبقي عام واحد فقط على انطلاق كأس العالم 2026.

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وبحسب ما أوضحه تقرير موقع "dailysports"، فإن سكالوني حريص دائما على رؤية لاعبيه يتنافسون على أعلى المستويات الأوروبية، وقد يُعيق الانتقال إلى الدوري السعودي هذا المسار، مع تبقي 6 أسابيع على إغلاق سوق الانتقالات، وقد ينجح أحد أندية الدوري السعودي في إقناعه.

وأشار التقرير إلى أن مانشستر يونايتد يسعى حالياً للتعاقد مع مارتينيز، والذي يحظى باهتمام كبير من كبار الأندية السعودية، ليحل محل أندريه أونانا، ولكن يبدو أن المفاوضات قد تعثرت بسبب السعر الذي يطلبه أستون فيلا والبالغ 50 مليون يورو.

وأوضح أنه على الرغم من اهتمام اليونايتد بحارس مرمى أستون فيلا، إلا أن عروض الأندية السعودية الضخمة لا تزال مرشحة بقوة لإغراء اللاعب بالميركاتو الصيفى الحالي.

يذكر أن حارس المرمى الأرجنتيني، البالغ من العمر 32 عامًا، ارتبط اسمه سابقاً بكبار الأندية السعودية الهلال والاتحاد والنصر، التي تتنافس لضمه بسوق الانتقالات، وهم على استعداد لتقديم عروض ضخمة له.

جدير بالذكر أن مارتينيز شارك في 53 مباراة مع أستون فيلا في الموسم المنصرم بمختلف المسابقات، استقبل خلالها 61 هدفا.