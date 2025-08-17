ارتكب كوارث.. نجم الأهلي يهاجم مدرب الزمالك فيريرا

شنّ أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، هجومًا لاذعًا على يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، واصفًا أسلوبه التكتيكي بـ"الكوارث".

وجاء هجوم بلال على فيريرا، بعد التعادل السلبي الذي حققه الفريق الأبيض أمام المقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري الممتاز.

تصريحات مثيرة

انتقد بلال أداء فيريرا بشدة، قائلًا: "المدرب البلجيكي لم يستطع اكتشاف قدرات لاعبي الزمالك بالشكل المطلوب، وبلغة كرة القدم، ارتكب كوارث حقيقية".

وأضاف بلال عبر فضائية "النهار": "كيف تلعب بصانع ألعاب أو لاعب وسط في مركز الجناح؟ هذا دليل على أن المدرب لا يعرف إمكانيات لاعبيه جيدًا".

وتساءل نجم الأهلي السابق: "هل فيريرا لم يشاهد فيديوهات لفريق الزمالك قبل قدومه؟ عندما شاهدته في مباراة سيراميكا كليوباترا، لم يستطع تقييم الفريق بشكل صحيح، وهذه مشكلة كبيرة.. متى سيفيق؟".

كما وجَّه بلال انتقادات للتغييرات التي أجراها فيريرا خلال مباراة المقاولون، مؤكدًا أنها لم تُحدث أي تأثير إيجابي، قائلًا: "خوان الفينا لعب بشكل فردي، ولم يكن هناك خطة هجومية واضحة، رغم أن الخط الدفاعي كان منظمًا جدًّا".

وأشار إلى أن أزمة الزمالك تكمن في القطاع الهجومي، موضحًا: "في مباراة سيراميكا، كانت هناك فرصة واحدة فقط، واليوم لم يكن هناك سوى لعبة الونش في نهاية المباراة".

واختتم بلال تصريحاته بالتأكيد أن جماهيرية الزمالك الكبيرة تمنحه أفضلية في المنافسة على الدوري، لكنه استنكر استمرار المدرب في عدم استقرار التشكيل الأساسي، قائلًا: "فيريرا سيحتاج وقتًا طويلًا ليحدد تشكيلته، لأنه ببساطة لا يعرف إمكانيات لاعبيه بعد".