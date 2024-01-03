بيدري يرد على اتهامات بشأن "نمط حياته غير الصحي"

حرص بيدري غونزاليس، نجم فريق برشلونة، الرد على الاتهامات التي تطاله بشأن سوء نمط حياته الصحية وهو ما يتسبب بكثرة إصاباته.

وكان برشلونة أعلن تعرض نجمه الشاب لإصابة في الفخذ خلال أغسطس الماضي.

وتوقعت وسائل الإعلام الإسبانية أن يغيب بيدري عن الملاعب حتى 4 أسابيع، علماً أنه غاب عن غالبية النصف الثاني من الموسم الماضي بسبب إصابة عضلية.

وقال بيدري، في حوار عبر قناة المؤثر الشهير "إيباي لانوس"، من خلال منصة "تويتش" العالمية، اليوم الثلاثاء: "يؤلمني عندما يقول الناس بعض الشائعات عني بأن أسلوب حياتي هو سبب الإصابات التي أتعرض لها.. أنا شخص نادرا ما يخرج من منزله ولا يحب الذهاب إلى الحفلات ولا أسهر كثيرًا، أحب التدريب ولعب كرة القدم فقط، الآن، لا أعرف متى سأعود، ليس هناك تاريخ محدد لذلك، لا يوجد موعد محدد، ولكن آمل أن يكون ذلك قريبًا".