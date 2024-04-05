مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يفتتح اليوم الجمعة الأهلي المصري وسيمبا التنزاني مباريات الإياب للدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، حيث يلتقي الفريقان في القاهرة بعد أن كان فريق القلعة الحمراء فاز في دار السلام بهدف دون مقابل.

كما تدور 4 مباريات من دوري المحترفين السعودي والتي يتصدرها لقاء الوحدة والأهلي.

وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم (بتوقيت مكة المكرمة) والقنوات الناقلة: