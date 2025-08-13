زفاف بالحجاب.. نجم الدوري الإيطالي يتزوج عارضة أزياء مغربية (صور)

كتب – نور الدين ميفراني

عقد النيجيري فيسايو ديلي-باشيرو، نجم لاتسيو الإيطالي، البالغ من العمر 24 عامًا، قرانه في حفل صغير بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام على صديقته المغربية، عارضة الأزياء ندى بنسونة، البالغة من العمر 23 عامًا.

يأتي هذا الخبر بعد أشهر من إعلانهما عن علاقتهما للمرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي في حفل أعياد الميلاد الذي أقامه النادي الإيطالي.

وأعلنت ندى بنسونة الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشرت سلسلة من المنشورات المؤثرة على حسابها على إنستغرام.

وشهد المراسم والدا العروسين، أوتونبا ويي جاغنمولا ديلي ودوبي باشيرو-كاكا، والسيد والسيدة بنسونة، إلى جانب أفراد آخرين من أسرتيهما المقربتين.

وقد حافظ ديلي-باشيرو على حياته العاطفية مع بنسونة بعيدًا عن الأضواء، وتزوّجا في حفل صغير.

ونشرت بنسونة، المتعاقدة حاليًّا مع وكالة "ميوز" البريطانية لعروض الأزياء، صورًا للزوجين يرتديان فيها الزي التقليدي خلال حفل زفافهما الحميم الذي أُقيم يوم الاثنين الـ11 من أغسطس، وهو اليوم ذاته الذي أعلنت فيه جورجينا رودريغيز خطوبتها على الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي.

وارتدت بنسونة قفطانًا مغربيًّا مميزًا، بينما ظهر فيسايو مرتديًا الزي الوطني، في إشارة إلى أصوله النيجيرية.

وامتلأت المنشورات بتعليقات مؤثرة لا تدع مجالًا للشك في حبهما والتزامهما.

في أحد المنشورات، علّقت على الصورة بعبارة "الحمد لله" مصحوبة برمز خاتم، في إشارة واضحة إلى زواجهما.

وفي منشور آخر، شاركت صورة مع النجم النيجيري، وعلقت: "في الدنيا والآخرة"، في إعلان قوي ورومانسي عن الحب الأبدي.

ويتألق النجم النيجيري فيسايو ديلي-باشيرو في حياته الشخصية ببريق مسيرته المهنية ذاته.

وحقق النجم المولود في لاغوس مسيرةً حافلةً بالإنجازات حيث بدأ مسيرته في شباب مانشستر سيتي ولعب لأندية شيفلد ونزداي لـ3 مواسم، ثم هاتاي سبور وحاليًّا في لاتسيو ويشغل مركز لاعب وسط الهجومي.

ومع منتخب نيجيريا تألق بشكل لافت في المباريات الأخيرة، ولا سيما تسجيله هدفًا حاسمًا ضد جنوب أفريقيا 1-1 في مباراة ضمن تصفيات كأس العالم 2026، والذي شكّل لحظةً فارقةً في مسيرة المنتخب النيجيري حيث ما زال في السباق نحو التأهل للنهائيات.

وتأتي هذه الزيجة في صيف حاسم بالنسبة لفياسيو ديلي-باشيرو، الذي يستعد لدور جديد تحت قيادة مدرب لاتسيو الجديد ماوريتسيو ساري.

من المتوقع أن يشارك اللاعب بشكل بارز، بعدما نال إعجاب المدرب خلال فترة الإعداد للموسم، فقد شارك في المباراتين الوديتين للفريق أمام أفيليينو وفنربخشة.

وفي الموسم الماضي، خاض 20 مباراة في الدوري وسجل ثلاثة أهداف تحت قيادة ماركو باروني، كما رجّح ساري أن يحصل على دور أكبر قبل انطلاق مشوار الفريق في الدوري الإيطالي أمام كومو في الـ24 من أغسطس.

وكان ديلي-باشيرو انضم إلى لاتسيو الصيف الماضي قادمًا من هاتاي سبور على سبيل الإعارة، قبل أن يحوّل النادي الإيطالي الصفقة إلى دائمة مقابل رسوم انتقال بلغت نحو 5 ملايين يورو.