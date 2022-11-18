حسين لبيب يرد على اتهام مرتضى منصور بدفع أموال لممدوح عباس

رد حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة السابقة لنادي الزمالك على اتهامات مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك الحالي، بأنه سرب أوراقًا أو دفع أي مبالغ مالية لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد قال في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية إن "حسين لبيب، رئيس اللجنة السابق للزمالك، سدد 12 مليون جنيه لممدوح عباس، من المديونية التي يطالب بها النادي، ولم يخطرنا بدفع هذا المبلغ".

وقال لبيب ردًا على اتهامات مرتضى بأنه لم يدفع أي أموال لصالح ممدوح عباس، ولو ثبت ذلك الأمر؛ فلن يدخل نادي الزمالك بقية حياته، وسيعتذر للجماهير البيضاء في كل مكان.

وفيما يلي نص بيان حسين لبيب:

الزمالك أولًا

لعلك تفهم

إلى كل كذاب أشر وإلى كل أفاق ومدع للبطولة الزائفة عن طريق الكذب والتدليس

أقول وأؤكد أن الهجوم على الآخرين وهدم إنجازاتهم بالباطل لن يستقيم ولن ينطلي على جماهير نادي الزمالك الواعية والمحترمة.

النجاح هو أن تعمل وتبني وتجتهد في صمت وليس النجاح بالجعجعة الفارغة والأكاذيب.

إذا أردت أن تكون مثل القامات العالية فعليك أن تسعى لتصعد إليهم لأنهم لن ينزلوا إليك.

أخيرا توضيح بسيط خلال المدة التي تشرفت فيها برئاسة اللجنة التي كانت تدير نادي الزمالك لم يحدث على الإطلاق أننا قمنا بدفع أية مبالغ مالية إلى الأستاذ ممدوح عباس وإذا تبين عدم صدق كلامي فإنني على استعداد للاعتذار إلى جماهير النادي العظيم الذي أتشرف أنني واحد من جماهيره قبل أن أكون لاعبا أو في أي منصب داخل النادي.

وإنني لن أدخل من بوابة النادي طوال البقية من عمري وهذا تحد لأنني متأكد من أقوالي.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر.