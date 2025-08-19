رجل مباراة النصر والاتحاد في السوبر السعودي

خطف أحد الوافدين الجدد، الأضواء في مواجهة النصر والاتحاد بنصف نهائي كأس السوبر السعودي، بعدما قاد فريقه لتحقيق الفوز 2-1 والتأهل إلى المباراة النهائية، ليُتوج بجائزة رجل المباراة بفضل مساهمته الحاسمة وأدائه القوي على مدار 90 دقيقة كاملة.

وحسم النصر تأهله إلى نهائي كأس السوبر السعودية لكرة القدم المقامة في هونج كونج، بعد فوزه بعشرة لاعبين على الاتحاد 2-1 في المباراة الأولى بالدور قبل النهائي، اليوم الثلاثاء.

وشارك النصر في البطولة بعد احتلاله المركز الثالث في الدوري، فيما تأهل الاتحاد إليها بصفته بطل الثنائية المحلية.

وينتظر فريق المدرب جورجي جيسوس في النهائي، المقرر السبت المقبل، الفائز من مواجهة الأهلي والقادسية، غدا الأربعاء.

رجل المباراة.

حصل النجم البرتغالي جواو فيليكس على جائزة رجل المباراة بعد أن نال تقييم (8.2/10).

اللحظة الأهم لفيليكس جاءت عند الدقيقة 60، حين وقع على الهدف الثاني للنصر بعد تمريرة متقنة من كريستيانو رونالدو، ليحسم اللقاء لمصلحة فريقه رغم النقص العددي إثر طرد ساديو ماني.

إحصائيات فيليكس أكدت قيمته في الملعب، حيث سجل هدفًا وصنع خطورة هجومية مستمرة بتسديدة واحدة على المرمى وأخرى ارتطمت بالعارضة، إضافة إلى ست محاولات مراوغة نجح منها ثلاث فقط، وفرصة خطيرة أهدرها. كما لمس الكرة 39 مرة ونجح في 14 تمريرة دقيقة من أصل 17 بنسبة بلغت 82%.

على الصعيد البدني، برز اللاعب في الصراعات الثنائية، إذ خاض 17 مواجهة أرضية فاز في 10 منها، كما نفذ 4 تمريرات طويلة نجح في واحدة.

في المقابل خسر الاستحواذ 11 مرة وارتكب خطأين، وهو ما يعكس جرأته في الدخول في التحامات مباشرة طوال المباراة.