أرسل السنغالي إبراهيما نداي، جناح نادي الزمالك المصري، شكوى رسمية ضد إدارة ناديه، إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وكان الزمالك قد أرسل خطابًا رسميًا إلى إبراهيما نداي، أخبره من خلاله عدم استمراره مع الفريق الموسم المقبل، مقابل الحصول على مستحقاته لهذا الموسم.

ولم يدفع الزمالك مستحقات نداي، ما دفع اللاعب إلى شكوى النادي الأبيض في "فيفا"، مطالبًا بالحصول على قيمة مستحقاته المالية المتأخرة.

كما طالب نداي في شكواه بالحصول على تعويض مادي إضافي، بسبب إخلال الزمالك ببنود التعاقد.

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ويلعب إبراهيما نداي في صفوف الزمالك منذ صيف عام 2022.

ويتبقى للاعب مستحقات في الموسم الحالي تُقدر بـ800 ألف دولار، وأرسل محامي اللاعب السنغالي إنذارًا رسميًا إلى الزمالك للمطالبة بدفع ما تبقى من مستحقات، ردًا على خطاب الزمالك بعد إكمال اللاعب لتعاقده.

وعرض الزمالك على نداي الحصول على جزء من المستحقات، على أن يُجدول باقي المبلغ خلال سنة واحدة فقط، إلا أن اللاعب السنغالي رفض العرض، وقرر شكوى النادي.