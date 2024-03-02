مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة
تستأنف مساء اليوم السبت، مباريات الدوري الإسباني بمواجهة قوية ستجمع بين ريال مدريد وفالنسيا، حيث سيعود الفريق الملكي إلى الملعب الذي تعرض فيه الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور لإساءات عنصرية العام الماضي.
وأعلنت السلطات الإسبانية أن المباراة "عالية الخطورة" وأمرت بتعزيزات أمنية.
وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ريال مدريد وفينيسيوس (23 عاما) إلى ملعب ميستايا منذ مايو/ أيار 2023، عندما تعرض اللاعب البرازيلي لإهانات عنصرية.
وفي الدوري الإنجليزي سيدافع ليفربول عن قمته أمام نوتنغهام، فيما يبحث تشيلسي عن العودة لطرق الانتصارات أمام برينتفورد.
وفي السعودية سيصطدم الأهلي بالفتح، في مواجهة صعبة للفريق الجداوي.
أما في دوري أدنوك، فيصطدم النصر بفريق بني ياس، ويلعب الوحدة ضد الجزيرة.
وفيما يلي مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة (بتوقيت مكة المكرمة)، والقنوات الناقلة لها:
الدوري الأمريكي
إنتر ميامي x أورلاندو سيتي 12:30 صباحًا + Apple TV.
الدوري السعودي
الأهلي x الفتح – 8:00 مساء SSC HD.
الدوري الإنجليزي
برينتفورد x تشيلسي - 06:00 مساء - beIN SPORTS.
نيوكاسل يونايتد x وولفرهامبتون - 06:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.
نوتينغهام فورست x ليفربول - 06:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.
توتنهام x كريستال بالاس - 06:00 بتوقيت السعودية - beIN SPORTS.
الدوري الإسباني
فالنسيا x ريال مدريد - 11:00 مساء beIN SPORTS.
الدوري الإيطالي:
مونزا x روما - 08:00 مساء AD SPORTS Premium 1