مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

وأعلنت السلطات الإسبانية أن المباراة "عالية الخطورة" وأمرت بتعزيزات أمنية.

وستكون هذه المرة الأولى التي يعود فيها ريال مدريد وفينيسيوس (23 عاما) إلى ملعب ميستايا منذ مايو/ أيار 2023، عندما تعرض اللاعب البرازيلي لإهانات عنصرية.

وفي الدوري الإنجليزي سيدافع ليفربول عن قمته أمام نوتنغهام، فيما يبحث تشيلسي عن العودة لطرق الانتصارات أمام برينتفورد.

وفي السعودية سيصطدم الأهلي بالفتح، في مواجهة صعبة للفريق الجداوي.

أما في دوري أدنوك، فيصطدم النصر بفريق بني ياس، ويلعب الوحدة ضد الجزيرة.