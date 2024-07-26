اختتم اليوم الثاني من أولمبياد باريس الخميس، ويستعد عدد كبير من الرياضيين لخوض منافسات اليوم الثالث قبل حفل الافتتاح المرتقب بساعات قليلة.

ومن المقرر أن يكون حفل الافتتاح الرسمي لأولمبياد باريس 2024، مساء الجمعة، إذ قررت اللجنة المنظمة، إقامة حفل مختلف، يكون في نهر "السين"، بمشاركة أكثر من 10 آلاف رياضي وذلك للمرة الاولى في تاريخ الأولمبياد خارج الملعب.

وعادة ما تسبق حفل الافتتاح الرسمي واليوم الأول للأولمبياد، منافسات في رياضات أخرى مثل كرة القدم والرماية والرغبي وغيرها، وذلك ضمن روزنامة مواعيد محددة.

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وتشهد الأولمبياد الصيفية 2024، منافسات في 32 رياضة أولمبية، بمشاركة 10 آلاف و500 رياضي، من 206 لجان أولمبية وطنية.

ويقدم "إرم نيوز" خدمة يومية يستعرض خلالها أسماء ومواعيد أبرز المنافسين، خاصة العرب في الأولمبياد الصيفية الجارية.

وفي ما يلي أبرز منافسات اليوم الثالث ومواعيد المواجهات:

تقتصر المنافسات في اليوم الثالث على مواجهات تمهيدية في رياضة الرماية، في فئات الرجال والسيدات وينتهي اليوم الرياضي مبكرًا نظرًا لإقامة حفل الافتتاح.

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الرماية - مسدس الهواء 10 متر - رجال

تقام في الساعة الـ 11:00 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية مواجهات تمهيدية في منافسات مسدس الهواء 10 متر، ويشارك فيها عدة أسماء عربية هي كالتالي:

سمير بوشارب - الجزائر

محمد بو دله - ليبيا

الرماية - مسدس الهواء 10 متر - سيدات

تقام في الساعة الـ 12:45 ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية مواجهات تمهيدية في منافسات مسدس الهواء 10 متر، ويشارك فيها عدة أسماء عربية هي كالتالي:

هالة الجوهري - مصر

نور عباس - مصر

ألفة الشارني - تونس

ياسمين الريمي - اليمن

وسيقام حفل الافتتاح الرسمي للمنافسات مساء اليوم، بالتحديد في الساعة الـ 21:00 بتوقيت مصر والسعودية، ومن المقرر أن يستمر لعدة ساعات، وسيكون أول حفل أولمبي خارج الملاعب، حيث سيقام على ضفاف نهر السين.