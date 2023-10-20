ماركا: ريال مدريد لن يغامر مع مبابي.. وباريس سان جيرمان يحاول إقناعه بالتجديد

ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لن يغامر مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.

وكشفت الصحيفة، أن ريال مدريد سيقتصر في الأشهر المقبلة على التحليل، ولن يحدث ذلك حتى الأول من يناير المقبل.

وأكدت الصحيفة أن مغامرة ريال مدريد مع مبابي تبدو بعيدة حاليًّا.