ماركا: ريال مدريد لن يغامر مع مبابي.. وباريس سان جيرمان يحاول إقناعه بالتجديد
ذكرت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد لن يغامر مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.
وينتهي عقد مبابي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل، ويرتبط بالانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر الصيف المقبل.
وكشفت الصحيفة، أن ريال مدريد سيقتصر في الأشهر المقبلة على التحليل، ولن يحدث ذلك حتى الأول من يناير المقبل.
وأكدت الصحيفة أن مغامرة ريال مدريد مع مبابي تبدو بعيدة حاليًّا.
وأشارت "ماركا" إلى أنه أثناء ذلك يواصل باريس سان جيرمان محاولة إقناع مبابي بأهمية وجوده في الفريق وهو أمر لا يبدو أنه يقنع مبابي.
وبحسب الصحيفة، فإن أحد الأشياء التي يعلمها ريال مدريد وإدارته في السنوات الأخيرة هو أنه لا ينبغي رهن مستقبله الرياضي بأي شيء أو أي لاعب.
ولذلك أصبح ريال مدريد واضحًا جدًا بشأن الخط الذي يجب اتباعه والذي لن يعتمد على مبابي أو إيرلينغ هالاند.
وقالت الصحيفة، إن ريال مدريد واضح بشأن ما يجب أن يفعله في الأشهر المقبلة بعد تحليل كل ما يحدث في فريق أنشيلوتي.
ويرى ريال مدريد أن جود بيلينغهام وفينيسيوس جونيور هما مرجعا الفريق في الوقت الحالي.
وذكرت "ماركا" أن ريال مدريد يفاخر دائمًا، أو على الأقل في العقود الأخيرة، بوجود أفضل اللاعبين في العالم في صفوفه وفي هذه اللحظة يؤمن ويؤكد أن هناك اثنين منهم على الأقل في الفريق وهما فينيسيوس وبيلينغهام.
وأوضحت أن التزام فينيسيوس وبيلينغهام تجاوز كل التوقعات.
وختمت الصحيفة تقريرها بأن الاعتقاد بأن ريال مدريد قد وجد في بيلينغهام ما كان يبحث عنه، كما أن اللاعب الإنجلزي يدرك أن مستقبله مع ريال مدريد لعقد أو أكثر.
وكان مبابي قريبًا من الانضمام لريال مدريد في صفقة انتقال حر في 2022، حيث كان ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022، لكن النادي الفرنسي نجح في إقناع اللاعب بالتجديد لموسمين مع بند يتيح للاعب تجديد عقده لموسم ثالث.
لكن مبابي أعلن الصيف الماضي، أنه لن يفعل بند تجديد العقد مع استمراره الموسم الحالي ما يعني رحيله مجانًا الصيف المقبل حال عدم تجديد العقد.