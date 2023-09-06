ياسين بونو يكشف سر عدم إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد
أوضح المغربي ياسين بونو، حارس مرمى الهلال السعودي، السبب وراء عدم إتمام صفقة انتقاله إلى ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وانتقل الحارس المغربي مؤخرا إلى الهلال، قادما من إشبيلية، وقبل ذلك كان على رادار ريال مدريد، لتعويض إصابة البلجيكي تيبو كورتوا بالرباط الصليبي.
وقال بونو، خلال تصريحات لبرنامج "El Pelotazo": "تلقيت عرضا بالفعل من ريال مدريد، وكان أولوية بالنسبة لي".
وأضاف: "لكن إقامة بطولة كأس أمم أفريقيا في شهر يناير المقبل عقدت الأمور، وانهارت الصفقة".
وعن انتقاله للهلال، أوضح: "شعرت بأن الوقت قد حان لمغادرة إشبيلية، لقد قدمت كل شيء للنادي وفي داخلي لم تعد لدي نفس الطاقة، لذلك قررت الرحيل وخوض تجربة أخرى".
وتقام النسخة الجديدة من كأس أمم أفريقيا في كوت دي فوار، وستنطلق يوم 13 يناير المقبل وتنتهي في 11 فبراير.
ونجح بونو في الظهور بمستوى جيد خلال مشاركاته مع الهلال، حيث حافظ على نظافة شباكه أمام الرائد والاتفاق، وأنقذ عدة تصديات كبيرة خلال مباراة الكلاسيكو السعودي أمام الاتحاد، التي انتصر فيها فريقه 4-3.