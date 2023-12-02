ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يهزم وولفرهامبتون.. وبيرنلي يكتسح شيفيلد
اقتنص فريق آرسنال فوزا ثمينا على حساب وولفرهامبتون بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.
افتتح آرسنال التسجيل بالدقيقة السادسة عن طريق بوكايو ساكا بتمريرة حاسمة من تومياسو.
وعزز مارتن أوديغارد ثاني أهداف آرسنال عند الدقيقة 13.
في الشوط الثاني، نجح ماتيوس كونها في تسجيل هدف وولفرهامبتون الوحيد عند الدقيقة 86 بتمريرة حاسمة من نيلسون سيميدو، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 2/1 على وولفرهامبتون.
بهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يلعب، الأحد، أمام توتنهام ضمن الجولة ذاتها، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون 15 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي مباراة أخرى، اكتسح فريق بيرنلي ضيفه شيفيلد يونايتد بخماسية نظيفة.
وافتتح غاي رودريغيز الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة الأولى، وأضاف برون لارسن الهدف الثاني في الدقيقة 29.
وعزز زكي أمدوني بالهدف الثالث في الدقيقة الـ73، وأحرز لوكا كوليوشو الهدف الرابع في الدقيقة الـ75.
واختتم جوش براونهيل أهداف أصحاب الأرض في الدقيقة الـ80.
بهذه النتيجة، قفز بيرنلي إلى المركز الثامن عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 7 نقاط، بينما يأتي خلفه شيفيلد برصيد 5 نقاط.