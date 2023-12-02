ترتيب الدوري الإنجليزي: آرسنال يهزم وولفرهامبتون.. وبيرنلي يكتسح شيفيلد

في الشوط الثاني، نجح ماتيوس كونها في تسجيل هدف وولفرهامبتون الوحيد عند الدقيقة 86 بتمريرة حاسمة من نيلسون سيميدو، لتنتهي المباراة بفوز آرسنال بنتيجة 2/1 على وولفرهامبتون.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد آرسنال إلى 33 نقطة في الصدارة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي الذي يلعب، الأحد، أمام توتنهام ضمن الجولة ذاتها، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون 15 نقطة في المركز الثالث عشر.