تقرير: الهلال يسعى لضم ديبالا بديلا لنيمار

كشف الإعلامي الرياضي، حمد الدبيخي، أن نادي الهلال يستهدف ضم الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم روما الإيطالي، ليكون بديلا للبرازيلي المصاب نيمار داسيلفا، في الميركاتو المقبل.

نيمار خضع مؤخرا لعملية جراحية ناجحة لعلاج قطع في الرباط الصليبي، سيغيب بسببها عن الملاعب حتى نهاية الموسم الحالي.

وتعرض نيمار لهذه الإصابة، قبل 3 أسابيع، خلال مباراة البرازيل ضد أوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وسيرفع نادي الهلال اسم نيمار من قائمته ويستبدله بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد خضوع النجم البرازيلي للجراحة.