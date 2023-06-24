بايرن ميونخ يراقب وضع فرينكي دي يونغ مع برشلونة

قالت شبكة "سكاي سبورت" إن بايرن ميونخ يراقب وضع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ مع برشلونة.

ويخطط بايرن ميونخ للموسم المقبل حيث عزز خط الدفاع بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل غيريرو في صفقة انتقال حر، ومن المحتمل أن يتبعه كايل ووكر ومين جاي كيم، لاعبا مانشستر سيتي ونابولي على الترتيب.

ويبحث بايرن ميونخ أيضًا عن لاعب في خط الوسط، ولذلك يراقب وضع فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة.

وبحسب الصحيفة فإنه، ربما، لا يوجد لاعب خط وسط كان موضع تكهنات في فترات الانتقالات الأخيرة أكثر من دي يونغ.