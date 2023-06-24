بايرن ميونخ يراقب وضع فرينكي دي يونغ مع برشلونة
قالت شبكة "سكاي سبورت" إن بايرن ميونخ يراقب وضع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونغ مع برشلونة.
ويخطط بايرن ميونخ للموسم المقبل حيث عزز خط الدفاع بالتعاقد مع البرتغالي رافائيل غيريرو في صفقة انتقال حر، ومن المحتمل أن يتبعه كايل ووكر ومين جاي كيم، لاعبا مانشستر سيتي ونابولي على الترتيب.
ويبحث بايرن ميونخ أيضًا عن لاعب في خط الوسط، ولذلك يراقب وضع فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة.
وبحسب الصحيفة فإنه، ربما، لا يوجد لاعب خط وسط كان موضع تكهنات في فترات الانتقالات الأخيرة أكثر من دي يونغ.
وسعى برشلونة لبيع دي يونغ الصيف الماضي لمانشستر يونايتد من أجل توفير راتبه المرتفع لكن اللاعب رفض الرحيل.
ووفقًا لتقارير، وافق برشلونة على صفقة بقيمة 90 مليون يورو مع مانشستر يونايتد لكن دي يونغ لم يرغب في المغادرة وأصر على استكمال عقده الذي ينتهي في 2026.
واستمرت الشائعات بأن رحيل اللاعب لا يزال ممكنا لأن دي يونغ البالغ من العمر 26 عامًا كان غير راضٍ عن نفسه، حيث اعتمد المدرب تشافي غالبًا على الثلاثي سيرجيو بوسكيتس وبيدري وجافي في المباريات المهمة.
ولعب دي يونغ 43 مباراة الموسم الماضي مع برشلونة وسجل هدفين وصنع أربعة أهداف.
ورغم مغادرة لاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس فإن فرص دي يونغ قد تتقلص الموسم المقبل مع اقتراب توقيع برشلونة مع إلكاي غوندوغان.
ويعتبر غوندوغان، الفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي، حلم تشافي، وبالتالي يمكن أن يتسبب التعاقد معه في رحيل دي يونغ هذا الصيف.
وقالت "سكاي سبورت": "توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ معجب بدي يونغ، وقد شرح الأمر لإدارة الفريق، التي ترى أنه يمكن لم شمل دي يونغ ودي ليخت".
ويعرف دي يونغ ودي ليخت بعضهما البعض حيث تألقا في أياكس أمستردام قبل أن ينتقل دي يونغ لبرشلونة ودي ليخت ليوفنتوس ثم إلى بايرن ميونخ.
وختمت الشبكة تقريرها بالقول: "من غير الواضح ما إذا كان دي يونغ سيجد طريقه إلى بايرن ميونخ، لأنه لم يُعرف بعد ما إذا كان يريد حقًا مغادرة برشلونة أو ما إذا كان النادي على استعداد للتحدث معه".
وتبلغ القيمة السوقية للاعب الهولندي 92.4 مليون يورو.