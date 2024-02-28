حقيقة مفاوضات الهلال مع نجم تشيلسي
نفى الإعلامي الإيطالي الشير فابرزيو رومانو، ما تردد عن وجود اتفاق بين رحيم ستيرلنغ مهاجم تشيلسي الإنجليزي، ونادي الهلال السعودي.
وظهرت تقارير صحفية بأن نادي الهلال يرغب في ضم ستيرلنغ خلال انتقالات الصيف المقبل.
وقال رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إن وكلاء رحيم سترلينغ لم يتعاملوا أو يناقشوا مطلقًا عروضًا من نادي الهلال من التقارير.
وأوضح: "تحدثت إلى وسطاء اللاعبين الذين أنكروا ذلك بشدة.. رحيم ملتزم أكثر من أي وقت مضى بمشروع تشيلسي".
يذكر أن المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 29 عامًا، سجل 16 هدفا فقط مع تشيلسي خلال 68 مباراة في جميع المسابقات منذ التحاقه بالفريق اللندني، في صيف 2022.
ويمتد عقد ستيرلينغ، صاحب الـ 82 مباراة دولية، مع تشيلسي حتى صيف عام 2027، بعد انضمامه إلى البلوز بداية موسم 2023، قادما من فريق مانشستر سيتي مقابل نحو 56 مليون يورو.