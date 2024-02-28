حقيقة مفاوضات الهلال مع نجم تشيلسي

وظهرت تقارير صحفية بأن نادي الهلال يرغب في ضم ستيرلنغ خلال انتقالات الصيف المقبل.

وقال رومانو في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس"، إن وكلاء رحيم سترلينغ لم يتعاملوا أو يناقشوا مطلقًا عروضًا من نادي الهلال من التقارير.

وأوضح: "تحدثت إلى وسطاء اللاعبين الذين أنكروا ذلك بشدة.. رحيم ملتزم أكثر من أي وقت مضى بمشروع تشيلسي".