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رياضة

فنربخشة ينافس النصر السعودي للتعاقد مع قائد توتنهام الإنجليزي

فنربخشة ينافس النصر السعودي للتعاقد مع قائد توتنهام الإنجليزي
سون هيونغ مينالمصدر: رويترز
سلمان العنزي
سلمان العنزي
17 يوليو 2025، 3:31 م

يسعى فنربخشة، الذي ينشط بقوة في سوق الانتقالات الصيفية بعد تعاقده مع جوزيه دوران وآرتشي براون، إلى تعزيز صفوفه بالتعاقد مع أحد نجوم الدوري الإنجليزي، والذي يحظى باهتمام كبير من كبار الأندية السعودية.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "Sporx" التركية، فإن فنربخشة يرغب في التعاقد مع الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، قائد توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هذا الصيف.

وأشارت إلى أن اللاعب الكوري الجنوبي لا يزال الغموض يحيط بمستقبله، وسط أنباء عن اقتراب رحيله، ووجود عدة وجهات محتملة له، مثل: النصر السعودي، ولوس أنجلوس إف سي الأمريكي، وفنربخشة التركي.

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وسبق أن رفض اللاعب الكوري الجنوبي عروضًا من كبار الأندية السعودية التي أبدت اهتمامها بضمه منذ العام 2023.

وارتبط اسم هيونغ مين سون، سابقًا، بأندية سعودية، مثل: الأهلي، والنصر، والقادسية، الذين كانوا مستعدين لدفع 40 مليون يورو (34 مليون جنيه إسترليني) لضمه.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية أن توتنهام قد يفكر في السماح للاعب، الذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، بالرحيل هذا الصيف، بسبب مخاوف من تراجع مستواه مع تقدمه في السن.

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وبحسب تقرير الصحيفة، فإن توتنهام يطمح في الحصول على مبلغ يقارب 30 مليون يورو مقابل انتقال سون، وقد يكون اللاعب على مقربة من الانتقال إلى فنربخشة، الذي أبدى استعداده لتقديم عرض ضخم له.

ولعب هيونغ مين سون 46 مباراة رسمية مع توتنهام الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدّم 12 تمريرة حاسمة.

 

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