لماذا أخرج مورينيو حسام عوار خلال ودية روما وبارتيزاني رغم انتهاء التبديلات؟ (فيديو)
اتخذ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، موقفًا غريبًا تجاه لاعبه حسام عوار، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظير بارتيزاني تيرانا الألباني، استعدادًا للموسم الجديد، إذ حقق فيها الفريق الإيطالي فوزًا (2-1).
وخلال المواجهة، قرر مورينيو استبدال حسام عوار، رغم انتهاء التبديلات لروما، وقام بإخراجه في الدقيقة الـ80.
وبحسب فيديو تم تداوله للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد غادر عوار اللقاء وهو لا يفهم السبب وراء قرار مدربه باستبداله رغم نفاد التبديلات، قبل أن يشرح له المدرب الموقف بكلمات مقتضبة هدَّأت من حزن الدولي الجزائري.
وعلى إثر هذا القرار أكمل روما الدقائق العشر المتبقية من المباراة بـ10 لاعبين، وهو ما ساعد الفريق المضيف على تقليص النتيجة في الدقيقة الـ85، لكن الفريق الإيطالي نجحوا في الحفاظ على فوزهم بنتيجة 2-1.
ما السبب وراء تصرف مورينيو؟
عقب المباراة قالت صحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، إن هناك سببين دفعا مورينيو إلى قراره.
وأشارت إلى أن مورينيو أراد حماية لاعبه الجديد من التدخلات العنيفة التي قام بها لاعبو بارتيزاني تيرانا خلال المباراة، والتي زادت حدّتها مع تقدم الوقت.
أما السبب الثاني فهو أن لاعبي بارتيزاني أكملوا المباراة بـ10 لاعبين في معظم وقت الشوط الثاني بعد خطأ إداري وقع فيه مدرب الفريق زوران زيكيتش، حيث استبدل لاعبًا بآخر كان أشركه في المباراة، وحين انتبه المدرب لخطئه طلب من الحكم تدارك الموقف إلا أن طلبه قوبل بالرفض، وهو ما دفع مورينيو لإخراج عوار، وهو ما اعتبره البعض أنها حركة راقية من المدرب البرتغالي.
وتعاقد روما مع عوّار في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقد اللاعب مع أولمبيك ليون الفرنسي الذي نشأ فيه ولعب لفريقه الأول 6 مواسم كاملة.