لماذا أخرج مورينيو حسام عوار خلال ودية روما وبارتيزاني رغم انتهاء التبديلات؟ (فيديو)

اتخذ البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق روما، موقفًا غريبًا تجاه لاعبه حسام عوار، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بنظير بارتيزاني تيرانا الألباني، استعدادًا للموسم الجديد، إذ حقق فيها الفريق الإيطالي فوزًا (2-1).

وخلال المواجهة، قرر مورينيو استبدال حسام عوار، رغم انتهاء التبديلات لروما، وقام بإخراجه في الدقيقة الـ80.

وبحسب فيديو تم تداوله للواقعة على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد غادر عوار اللقاء وهو لا يفهم السبب وراء قرار مدربه باستبداله رغم نفاد التبديلات، قبل أن يشرح له المدرب الموقف بكلمات مقتضبة هدَّأت من حزن الدولي الجزائري.

وعلى إثر هذا القرار أكمل روما الدقائق العشر المتبقية من المباراة بـ10 لاعبين، وهو ما ساعد الفريق المضيف على تقليص النتيجة في الدقيقة الـ85، لكن الفريق الإيطالي نجحوا في الحفاظ على فوزهم بنتيجة 2-1.