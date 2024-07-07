تجاوز نوفاك ديوكوفيتش، البطل سبع مرات، البداية المتعثرة ليتغلب 4-6 و6-3 و6-4 و7-6 على الأسترالي غير المصنف أليكسي بوبيرين ويتأهل إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس مساء السبت.

وبدا أن سعي اللاعب الصربي لتعزيز رقمه القياسي بالحصول على لقبه 25 في البطولات الكبرى أصبح مهددًا عندما تقدم بوبيرين 4-3 بضربة أمامية قوية وحسم المجموعة الأولى بضربة إرسال ساحقة.

وقال ديوكوفيتش الذي خاض أيضا أربع مجموعات أمام بوبيرين في بطولة أستراليا المفتوحة هذا العام: "كانت مباراة صعبة أخرى. لم أتوقع شيئا أقل مما شهدناه في الملعب، أعلم أنه سيخوض المباراة بثقة كبيرة. كان قريبا من الفوز عندما لعبنا في أستراليا في وقت سابق من هذا العام".

وبدا أن نشاط ديوكوفيتش تجدد بعد إغلاق سقف الملعب، وتقدم 4-1 في المجموعة الثانية، عندما انفجرت هتافات الجماهير في الملعب الرئيسي مع ورود أنباء عن فوز إنجلترا على سويسرا لتبلغ قبل نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.

وتظاهر المصنف الثاني بتنفيذ ركلة ترجيح في الملعب الرئيسي بينما رفع منافسه أليكسي بوبيرين يديه ليتصدى لتسديدة وهمية على الجانب الآخر من الشبكة، مما أسعد الجماهير.

ولم يواجه ديوكوفيتش مشاكل تذكر في المجموعتين الثانية والثالثة، لكنه واجه مقاومة أكبر في المجموعة الرابعة إذ واصل بوبيرين البحث عن فوزه الأول في المواجهة الثالثة أمام الصربي، وأنقذ ثلاث فرص لكسر الإرسال ليحافظ على ثباته في الشوط الحادي عشر.

لكن بعد ضمان الفوز بالشوط الفاصل، واصل ديوكوفيتش الضغط ليحقق الفوز، وأنهى المباراة بإرسال قوي رد بوبيرين في الشبكة.

ووصل ديوكوفيتش إلى ويمبلدون بعد أسابيع من خضوعه لجراحة في ركبته اليمنى، عقب إصابته في بطولة فرنسا المفتوحة، لكنه قال إن حالته تتحسن مع كل مباراة.

ويواجه ديوكوفيتش في الدور المقبل هولجر رونه المصنف 15، والذي تأهل بعد ماراثون من خمس مجموعات ضد كونتان أليس.