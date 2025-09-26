الجميع يواسيه.. رد فعل بيتروس بعد الخسارة أمام الهلال (فيديو)

ظهرت علامات الحزن الشديد على اللاعب البرازيلي المخضرم بيتروس ماثيوس، نجم خط وسط فريق الأخدود السعودي، عقب الخسارة أمام الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتلقى الأخدود الهزيمة أمام مضيفه الهلال أمس الخميس في الجولة الرابعة للدوري السعودي.

وظهر بيتروس غاضبًا وحزينًا عقب اللقاء، وتوجه زملاؤه في الأخدود إليه لمواساته عقب الهزيمة أمام الهلال.

وتلقى بيتروس انتقادات من جماهير الهلال بسبب تدخله العنيف ضد روبن نيفيز نجم خط وسط الفريق الأزرق.

وانضم اللاعب البرازيلي إلى نادي الأخدود في شهر أغسطس 2024 قادماً من فريق نيوم، ويرتبط بعقد مع الفريق حتى شهر يونيو المقبل.

ولعب بيتروس لعدة أندية برازيلية أبرزها ساو باولو وكورينثيانيز قبل رحيله إلى ريال بيتيس الإسباني، ثم انتقل إلى النصر السعودي في يوليو 2018 حتى العام 2021.

وانضم اللاعب بعد ذلك إلى نادي الفتح بعد رحيله عن النصر، وانتقل بعدها إلى نيوم ثم الأخدود.

وواجه بيتروس نادي الهلال خلال 13 مباراة، وهو أكثر فريق لعب ضده النجم البرازيلي بجانب الاتحاد والتعاون.

وتلقى اللاعب البرازيلي الهزيمة خلال 7 مباريات، بينما حقق 5 انتصارات وتعادل في مباراة واحدة.