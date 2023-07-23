فورمولا 1.. فيرستابن يتوج بسباق المجر وريد بول يحقق رقما قياسيا

فاز الهولندي ماكس فيرستابن بسباق جائزة المجر الكبرى بسهولة؛ ليمنح رد بول رقما قياسيا بانتصاره الـ12 على التوالي ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد.

واحتل البريطاني لاندو نوريس المركز الثاني مع مكلارين، لكنه عبر خط النهاية متأخرا بفارق 33.731 ثانية عن فيرستابن الذي حصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.

وجاء سيرجيو بيريز سائق رد بول وأقرب منافسي فيرستابن على اللقب في المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز التاسع.

وبالفوز 44 في مسيرته والتاسع في 11 سباقا هذا الموسم والسابع على التوالي، عزز فيرستابن صدارته للبطولة بفارق 110 نقاط عن زميله المكسيكي.