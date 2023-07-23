فورمولا 1.. فيرستابن يتوج بسباق المجر وريد بول يحقق رقما قياسيا
فاز الهولندي ماكس فيرستابن بسباق جائزة المجر الكبرى بسهولة؛ ليمنح رد بول رقما قياسيا بانتصاره الـ12 على التوالي ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، اليوم الأحد.
واحتل البريطاني لاندو نوريس المركز الثاني مع مكلارين، لكنه عبر خط النهاية متأخرا بفارق 33.731 ثانية عن فيرستابن الذي حصل على نقطة إضافية بعد تحقيق أسرع لفة.
وجاء سيرجيو بيريز سائق رد بول وأقرب منافسي فيرستابن على اللقب في المركز الثالث بعد انطلاقه من المركز التاسع.
وبالفوز 44 في مسيرته والتاسع في 11 سباقا هذا الموسم والسابع على التوالي، عزز فيرستابن صدارته للبطولة بفارق 110 نقاط عن زميله المكسيكي.
وقال فيرستابن: "يا له من صاروخ (يقصد السيارة). قيادة (السيارة) كانت ممتعة، لا تصدق".
وأضاف: "تحقيق الفريق الفوز الـ12 على التوالي أمر مذهل، ما فعلناه في آخر عامين لا يُصدق وأتمنى مواصلة هذا الزخم لأطول وقت".
وبدأت انتصارات رد بول منذ جائزة أبوظبي الكبرى بنهاية الموسم الماضي لينفرد بالرقم القياسي متفوقا على مكلارين الذي كان حقق 11 فوزا متتاليا في 1988 مع الراحل أيرتون سينا وآلان بروست.
وكان فيراري حقق 14 فوزا على التوالي بين 1952 و1953 لكنه غاب عن سباق إنديانابوليس 500 والذي كان جولة في بطولة العالم في ذلك الحين.
واكتفى لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات بالمركز الرابع بعد انطلاق سائق مرسيدس من المقدمة للمرة 104 في مسيرته والأولى منذ 2021، فيما جاء المبتدئ الأسترالي أوسكار بياستري خامسا مع مكلارين.
واحتل جورج راسل المركز السادس مع مرسيدس بعد انطلاقه من المركز الـ18 وخلفه سائقو فيراري شارل لوكلير وكارلوس ساينز في المركزين السابع والثامن على الترتيب.
ونال سائقا أستون مارتن فرناندو ألونسو ولانس سترول المركزين التاسع والعاشر.
واقتنص فيرستابن المقدمة في المنعطف الأول من هاميلتون، الذي تراجع إلى المركز الرابع خلف ثنائي مكلارين.
واصطدم بيير جاسلي سائق ألبين مع زميله إستيبان أوكون لينسحبا من السباق في اللفة الأولى، ويخرج الفريق المملوك لرينو خالي الوفاض للسباق الثاني على التوالي.
ودفع الصيني غوانيو تشو سائق ألفا روميو ثمن البداية البطيئة من المركز الخامس واصطدم مع يوكي تسونودا سائق ألفا تاوري مما تسبب في اصطدام ثنائي ألبين.
وتراجع الأسترالي دانييل ريكاردو، العائد لفورمولا 1 مع ألفا تاوري، من المركز 13 إلى 18 قبل إنهاء السباق في المركز الذي انطلق منه.
وعوقب تشو بخمس ثوان بعد تسببه في الحادث.