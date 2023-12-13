بعد 6 سنوات من تعليمات غوارديولا.. صبي جمع الكرات يسجل لمانشستر سيتي (فيديو)
شهدت مباراة مانشستر سيتي ضد رد ستار في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لقطة درامية، بطلها بيب غوارديولا مدرب السيتيزين ولاعبه الشاب ميكا هاميلتون.
ميكا هاميلتون أحد لاعبي مانشستر سيتي الشباب ويبلغ من العمر 20 عامًا، الآن، وسجل هدفًا جميلا خلال مباراة اليوم الأربعاء بين مانشستر سيتي ورد ستار.
ولكن بالعودة إلى الوراء وبالتحديد 6 سنوات مضت في عام 2017، حيث كان ميكا هاميلتون حاملا للكرات ويبلغ آنذاك 13 عامًا، ظهر وهو يتلقى تعليمات من غوارديولا.
والتقطت الكاميرات آنذاك لقطة للمدرب غوارديولا وهو يقوم بتوجيه الفتى ميكا هاميلتون صبي جمع الكرات ويطالبه بإعادة الكرة سريعًا للاعبي مانشستر سيتي.
واليوم في ديسمبر 2023، اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا يسجل لصالح مانشستر سيتي في أول ظهور له مع الفريق الأول في دوري أبطال أوروبا.
وافتتح ميكا هاميلتون التسجيل في مباراة مانشستر سيتي ورد ستار ضمن إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات للمجموعة السابعة بدوري أبطال أوروبا.
وعلى ملعب راجكو ميتيتش، سجل هاميلتون هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 19 بعد استلامه تمريرة من ماتيوس نونيس، وسدد مباشرة في المرمى.
ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم محتلًا صدارة جدول ترتيب فرق المجموعة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات.
على الجانب الآخر، يتواجد رد ستار في المركز الرابع والأخير برصيد نقطة واحدة.