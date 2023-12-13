بعد 6 سنوات من تعليمات غوارديولا.. صبي جمع الكرات يسجل لمانشستر سيتي (فيديو)

ميكا هاميلتون أحد لاعبي مانشستر سيتي الشباب ويبلغ من العمر 20 عامًا، الآن، وسجل هدفًا جميلا خلال مباراة اليوم الأربعاء بين مانشستر سيتي ورد ستار.

ولكن بالعودة إلى الوراء وبالتحديد 6 سنوات مضت في عام 2017، حيث كان ميكا هاميلتون حاملا للكرات ويبلغ آنذاك 13 عامًا، ظهر وهو يتلقى تعليمات من غوارديولا.

والتقطت الكاميرات آنذاك لقطة للمدرب غوارديولا وهو يقوم بتوجيه الفتى ميكا هاميلتون صبي جمع الكرات ويطالبه بإعادة الكرة سريعًا للاعبي مانشستر سيتي.