رد هانزي فليك، مدرب نادي برشلونة الإسباني، على سؤال بشأن صفقات ريال مدريد هذا الموسم، وتعاقد النادي الملكي مع النجم الفرنسي كيليان مبابي.

وأعلن ريال مدريد رسميًا انتقال النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان السابق، إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

كما تعاقد النادي الملكي الإسباني مع اللاعب البرازيلي الشاب إندريك، قادمًا من بالميراس هذا الصيف مقابل 70 مليون يورو.

ولم يعر فليك أي اهتمام لصفقات ريال مدريد، مؤكدًا تركيزه على تشكيل وتعاقدات فريقه هذا الموسم.

وقال فليك في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو": "لدينا فريق رائع ومقتنع بذلك بنسبة 100%، ولكن ريال مدريد سنلعب معهم مباراتين فقط".

وأضاف: "أمامنا المزيد من المباريات غيرها، وعلينا أن نركز على ذلك، نركز كل خطوة ثم كل مباراة، والخطوة التالية، وإذا جاءت مباراة ريال مدريد فسنكون مستعدين جيدًا، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث".

وتولى فليك قيادة برشلونة خلفًا لتشافي هيرنانديز، الذي قرر خوان لابورتا إقالته من تدريب الفريق.

وسبق أن تولى فليك تدريب بايرن ميونخ الألماني، وحقق معه العديد من الإنجازات أبرزها لقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020، كما درب منتخب ألمانيا من قبل.

ويستعد برشلونة حاليًا لموسمه الجديد تحت قيادة فليك من خلال معسكر تدريبي في المدينة الرياضية قبل السفر إلى جولة الولايات المتحدة الأمريكية.

وخلال الجولة المقبلة، يخوض البارسا عدة مباريات ودية أمام مانشستر سيتي وريال مدريد وميلان.