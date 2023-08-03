موعد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023
اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم "البطولة العربية" بعد أن صعد ناديا النصر والشباب السعوديان، مساء اليوم الخميس.
وتعادل النصر أمام الزمالك، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل "العالمي" إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودَّع البطولة، وتأهل إلى دور الـ8 رسميًا نحو دور ربع كل من اتحاد جدة، والشرطة العراقي، من المجموعة الأولى، والسد القطري برفقة الهلال السعودي من المجموعة الثانية.
وخلال مباريات، اليوم، انتهى صراع التأهل في المجموعة الرابعة بعد تأهل الرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي، من المجموعة الرابعة، وأخيرًا تم تأهل النصر والشباب السعوديين على حساب الزمالك المصري.
مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023
سيلعب الاتحاد والهلال في مباراة سعودية خالصة، فيما ضرب السد القطري موعدًا مع نادي الشرطة العراقي.
ويلعب النصر السعودي ضد الرجاء المغربي، فيما يواجه الشباب فريق الوحدة الإماراتي.
وفيما يلي مواعيد مباريات دور الـ8
السبت 5 أغسطس 2023
السد × الشرطة
الاتحاد × الهلال
الأحد 6 أغسطس 2023
النصر × الرجاء
الشباب × الوحدة