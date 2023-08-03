من مباراة النصر والزمالك
من مباراة النصر والزمالكحساب الاتحاد العربي على تويتر

موعد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023

تعرّف على الأندية المتأهلة لدور الـ 8

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور الـ8 لبطولة كأس الملك سلمان للأندية لكرة القدم "البطولة العربية" بعد أن صعد ناديا النصر والشباب السعوديان، مساء اليوم الخميس.

سيلعب الاتحاد والهلال في مباراة سعودية خالصة.

وتعادل النصر أمام الزمالك، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل "العالمي" إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودَّع البطولة، وتأهل إلى دور الـ8 رسميًا نحو دور ربع كل من اتحاد جدة، والشرطة العراقي، من المجموعة الأولى، والسد القطري برفقة الهلال السعودي من المجموعة الثانية.

وخلال مباريات، اليوم، انتهى صراع التأهل في المجموعة الرابعة بعد تأهل الرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي، من المجموعة الرابعة، وأخيرًا تم تأهل النصر والشباب السعوديين على حساب الزمالك المصري.

من مباراة النصر والزمالك
النصر يتعادل مع الزمالك ويرافق الشباب لدور الـ8 بالبطولة العربية (فيديو)

مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023

سيلعب الاتحاد والهلال في مباراة سعودية خالصة، فيما ضرب السد القطري موعدًا مع نادي الشرطة العراقي.

ويلعب النصر السعودي ضد الرجاء المغربي، فيما يواجه الشباب فريق الوحدة الإماراتي.

وفيما يلي مواعيد مباريات دور الـ8

السبت 5 أغسطس 2023

السد × الشرطة

الاتحاد × الهلال

الأحد 6 أغسطس 2023

النصر × الرجاء

الشباب × الوحدة

البطولة العربية

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