موعد مباريات ربع نهائي البطولة العربية للأندية 2023

وتعادل النصر أمام الزمالك، بعد أن سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قرب النهاية ليتأهل "العالمي" إلى دور الثمانية للبطولة العربية للأندية لكرة القدم بعد التعادل 1-1 مع الزمالك الذي ودَّع البطولة، وتأهل إلى دور الـ8 رسميًا نحو دور ربع كل من اتحاد جدة، والشرطة العراقي، من المجموعة الأولى، والسد القطري برفقة الهلال السعودي من المجموعة الثانية.

وخلال مباريات، اليوم، انتهى صراع التأهل في المجموعة الرابعة بعد تأهل الرجاء المغربي، والوحدة الإماراتي، من المجموعة الرابعة، وأخيرًا تم تأهل النصر والشباب السعوديين على حساب الزمالك المصري.