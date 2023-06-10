الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا

وهذه أول مباراة رسمية بين الفريقين في التاريخ، حيث لم يسبق أن تواجها من قبل رغم تاريخهما العريق.

ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، كما يستهدف التتويج باللقب لضمان الثلاثية بعد أن نال لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

أما إنتر ميلان فيريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، وتحقيق الثنائية بعدما فاز بكأس إيطاليا الشهر الماضي.

وستكون هذه أول مواجهة بين بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وسيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، علما أن غوارديولا سبق أن واجه إنتر ميلان 4 مرات، فاز في مرتين وخسر مرة وتعادل مرة.