الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا
يلاقي مانشستر سيتي منافسه إنتر ميلان اليوم السبت في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا للموسم 2022/2023 في اسطنبول.
وتقام المباراة الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق عصام الشوالي، وbeIN Sports 2 HD Premium بتعليق حسن العيدروس.
وهذه أول مباراة رسمية بين الفريقين في التاريخ، حيث لم يسبق أن تواجها من قبل رغم تاريخهما العريق.
ويسعى مانشستر سيتي للتتويج بأول لقب في دوري أبطال أوروبا، كما يستهدف التتويج باللقب لضمان الثلاثية بعد أن نال لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.
أما إنتر ميلان فيريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في تاريخه، وتحقيق الثنائية بعدما فاز بكأس إيطاليا الشهر الماضي.
وستكون هذه أول مواجهة بين بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وسيموني إنزاغي مدرب إنتر ميلان، علما أن غوارديولا سبق أن واجه إنتر ميلان 4 مرات، فاز في مرتين وخسر مرة وتعادل مرة.
ولم يسبق لغوارديولا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا منذ رحيله عن برشلونة، حيث قاد النادي الكتالوني للتتويج باللقب القاري عامي 2009 و2011.
ويتصدر إيرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا، وسجل 12 هدفا، في حين أن أكثر من سجل أهدافا لإنتر ميلان في المسابقة هذا الموسم هو إدين دجيكو برصيد 4 أهداف.
وخلال طريقه إلى النهائي حقق مانشستر سيتي الفوز 7 مرات وسجل لاعبوه 31 هدفا، وتلقى 5 أهداف، في حين حقق إنتر ميلان الفوز 7 مرات، وسجل لاعبوه 19 هدفا، وتلقت شباكه 10 أهداف.